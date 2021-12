Vaccinurile ARNm afectează fertilitatea? Ce spun ultimele studii efectuate de cercetători

În luna decembrie a anului trecut, un epidemiolog german a declarat că vaccinarea COVID-19 ar putea face ca organismul femeilor să respingă o proteină legată de placentă, ceea ce le-ar putea face infertile. El a crezut acest lucru deoarece codul genetic al proteinei din placentă, numită syncytin-1, are o urmă de asemănare cu codul genetic al proteinei spike din COVID-19. Dacă vaccinurile au determinat organismul nostru să producă anticorpi pentru a ne proteja de COVID-19, s-a gândit el, ar putea, de asemenea, să producă anticorpi pentru a respinge placenta.

Mitul infertilității date de vaccinarea COVID-19

Cu toate acestea, mitul infertilității date de vaccinarea COVID-19 a fost un risc teoretic care a fost complet infirmat în studiile clinice și continuă să fie infirmat în timp real, pe măsură ce tot mai multe femei de vârstă fertilă sunt vaccinate complet.

„Este inexact să spunem că proteina spike a COVID-19 și această proteină a placentei împărtășesc un cod genetic similar. Proteinele nu sunt suficient de asemănătoare pentru a face ca placenta să nu se atașeze la un embrion.”, spune D’Angela Pitts, doctor în medicină materno-fetală, specialist în medicină fetală la Henry Ford Health System.

Femeile care au participat la studiile clinice COVID-19 au putut concepe după vaccinare, spune Dr. Pitts. Același medic spune că sunt multe paciente care au fost vaccinate și au rămas însărcinate ulterior.

Unele sunt în primul trimestru, altele sunt acum în al doilea trimestru, mai spune medicul. „Nu există dovezi care să arate că vaccinarea COVID-19 duce la o fertilitate redusă.”

Studiile arată că vaccinarea COVID-19 nu împiedică fertilitatea

Vaccinarea COVID-19 nu a afectat fertilitatea, rezultatele sarcinii timpurii sau calitatea spermei, conform rezultatelor a trei studii prezentate la Congresul științific și expoziția Societății Americane pentru Medicină Reproductivă.

Mai mulți cercetători au efectuat un studiu retrospectiv pentru a evalua posibilele efecte ale vaccinurilor Pfizer-BioNTech și Moderna COVID-19 asupra rezultatelor sarcinii timpurii în rândul femeilor care au fost supuse fertilizării in vitro.

Studiul a inclus 169 de pacienți care au fost supuși unui singur transfer de embrioni euploizi congelați-dezghețați (FET) în perioada februarie-iulie, la 14 zile sau mai mult după o a doua doză de vaccin.

Studiul a inclus, de asemenea, un grup de control format din 657 de pacienți nevaccinați care au fost supuși unui FET. Vârsta inițială, vârsta ovocitelor și IMC au fost similare între persoanele vaccinate și cele nevaccinate.

Ratele de sarcină au fost comparabile între cele două grupuri:

74,6% în rândul persoanelor vaccinate,

74,7% în rândul persoanelor nevaccinate.

În plus, ratele de sarcină clinică, pe care cercetătorii le-au definit ca fiind vizualizarea sacului gestațional la o ecografie, au fost identice: 63,8%.

Cercetătorii nu au observat diferențe semnificative în ceea ce privește ratele de pierdere a sarcinii (20,3% vs. 22,4%) sau pierderea sarcinii clinice (13,7% vs. 13,1%) între participantele vaccinate vs. cele nevaccinate.

Studiile au concluzionat că nu a existat nicio asociere semnificativă între vaccinarea COVID-19 și ratele de sarcină, ratele de sarcină clinică sau pierderea sarcinii. Cu toate acestea, cercetătorii au precizat că nu au evaluat dacă femeile au fost infectate anterior cu SARS-CoV-2 și nici nivelurile lor de anticorpi.

Datele infirmă zvonurile

Într-un studiu similar, Randy S. Morris, MD, director medical la Universitatea din Chicago, și Alex J. Morris, student la IVF1, au analizat dacă expunerea anterioară in-vivo a ovarelor la vaccinarea COVID-19 cu ARNm a redus fertilitatea la femeile care au fost supuse FET între 1 ianuarie și 13 august.

În cadrul studiului observațional în curs de desfășurare, pacienților li s-a analizat serul pentru anticorpi anti-SARS-CoV-2 înainte de prelevarea ovulelor. Acestea au fost apoi împărțite în grupuri în funcție de statutul lor de anticorpi: vaccinate, infectate anterior sau niciuna dintre ele.

O analiză intermediară a arătat că embrionii proveniți din ovocitele expuse la vaccinarea cu ARNm COVID-19 nu au fost mai puțin susceptibili de a produce o sarcină sau mai susceptibili de a pierde sarcina.

Rata de implantare a fost de 74,2% la femeile nevaccinate și neinfectate, de 78,6% la femeile vaccinate și de 77,8% la femeile infectate anterior, iar rata de implantare susținută a fost de 50%, 57,1% și, respectiv, 44,4%, potrivit cercetătorilor.

Constatările „infirmă zvonurile conform cărora vaccinarea COVID-19 este ‘toxică’ pentru ovare”, au scris cercetătorii. Aceste zvonuri „se bazează pe o interpretare greșită intenționată a datelor de biodistribuție”, a declarat R. Morris în timpul prezentării, conform celor de la Healio.