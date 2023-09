Vacanța la un hotel de cinci stele din Turcia, coșmar pentru o familie de români: A trebuit să dăm foc la bagaje

O familie de turiști români, rezidenți în Marea Britanie, a avut parte de o experiență dezamăgitoare în timpul unei vacanțe planificate la un hotel de 5 stele, în Turcia. Cu toate că au plătit peste 3.000 de lire pentru această escapade ”de vis”, turiștii s-au confruntat cu o serie de neplăceri, inclusive cu probleme de sănătate. Mesajul său a fost publicat pe un forum dedicat românilor care aleg ca destinație de vacanță Turcia.

Unul dintre turiștii păgubiți a povestit prin ce a trecut, încă de la sosire. Familia acestuia a fost ofertată să plătească o mică diferență pentru a primi o cameră de familie, care trebuia să le facă șederea mai plăcută.

Din păcate, lucrurile nu au stat deloc așa, iar a doua zi dimineața, a început adevăratul coșmar, care le-a marcat întreaga vacanță în Turcia. Așa se face că, întreaga familie s-a trezit cu lenjeria pătată de sânge, iar corpul acoperit cu mușcături de pleoșnițe.

Îngrijorați de situație, au solicitat ajutor la recepție, care a schimbat camera, dar problemele deja se instalaseră. Aceștia au consultat un medic local și au plătit 200 de euro pentru consultație și tratament, deoarece mușcăturile au dus la o infecție, care se putea agrava.

”Salutare,tuturor!

Kahya Aqua Resort and Spa,

Fac această postare deoarece am văzut că vin foarte mulți romani la acest hotel. Deși am mai vizitat acest resort acum 3 ani și am fost foarte multumiți, anul acesta am rămas total dezamăgiți!

1.Cum am ajuns la Recepție ni s-a propus upgrade la cameră, din camera dubla să ne dea family room la un preț chipurile redus. Am acceptat, am plătit 70 euro ca sa ajungem in camera 1240 infestata cu bed bugs (pleoșnițe). Dimineața lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur si simplu plin de aceste insect.

Ne-am adresat receptiei si ne-au schimbat camera, dar prea tarziu, noaptea am fost muscati toti, iar semnele erau vizibile cam a doua zi. Am mers la doctor, am platit 200 euro consultatia, plus reteta. Muscaturile au dus la infectie chiar, o sa incerc sa atasez o poza daca este permis!”, și-a început mesajul un turist, a cărui identitate a dorit să o păstreze sub anonimat.