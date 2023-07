Clipe de coșmar pentru o româncă în vacanța din Turcia. A ajuns cu fiica sa la spital: ”Ne cam jefuiesc elegant domnii”

Mulți români au preferat să-și facă vacanțele în Turcia. Așa s-a întâmplat și se întâmplă și anul acesta. Dar, nu puține au fost situațiile în care unii turiști români s-au confruntat cu probleme. Este și povestea de față, în care aflăm că, deși avea asigurare medicală, o româncă a trecut prin clipe de coșmar în vacanța din Turcia, după ce a ajuns cu fiica sa la spital.

Nu este un scenariu de film de groază, ci una din multele realități cu care o familie de români s-a confruntat în Antalya. Conform mărturiilor date de româncă, totul a început după ce, atât ea, cât și fiica sa au avut inflamații puternice la nivelul amigdalelor.

Convinsă că asigurarea medicală făcută înainte de plecarea din România îi va fi de ajutor, femeia povestește că s-a prezentat cu fiica la cabinetul medical din resortul unde era cazată.

Consultul a fost contra-cost, iar concluzia finalăp era că este nevoie de a merge la spital. Medicii de la spitalul ANATOLIA HOSPITAL i-au declarat că serviciile medicale de care aveau nevoie vor trebui plătite integral, motivul fiind că asigurarea medicală nu este acceptată pentru decontarea directă a plății.

”Suntem în vacanta în Turcia – Antalya – Belek, iar aseară datorita unei inflamații puternice a amigdalelor, am ajuns la spital. Înainte sa plecam în vacanta am făcut asigurări de călătorie prin Allianz ( partener Mondial Asistance), cu decontare directa.

Am vorbit inițial cu cei de la resortul unde suntem cazați, dacă exista medic în resort. Ne-au spus ca exista dar sunt costuri suplimentare. Am acceptat consultul medical, iar medicul a concretizat faptul ca este necesar sa merg la spital pentru ca inflamația este extrem de puternica și am nevoie de antibiotic perfuzabil urgent.

Au aranjat ei transferul la spitalul ANATOLIA HOSPITAL, spital unde sunt aduși majoritatea turiștilor cazați în zona Belek și Lara. Ajunși acolo ni s-a adus la cunoștință faptul ca toate serviciile medicale trebuiesc achitate integral de către noi și ca nu accepta decontare directa cu Asigurarea.”, povestește româncă pe unul din grupurile de Facebook.