Va mai exista Exatlon sezonul 4? Care sunt perspectivele Kanal D

După ce ediția cu numărul 1 a înregistrat un suces care a depășit imaginația producătorilor, interesul publicului pare că s-a diminuat, din păcate, odată cu trecerea timpului. Lucrul acesta face a totul să fie incert în privința celui de-al patrulea sezon.

Exatlon sezonul 4, sub semnul întrebării

Sezonul cu numărul 3 al show-ului sportiv a avut parte de o premieră. Premiul cel mare pus la bătaie de 100.000 de euro a fost împărțit la 2, atsfel că au existat 2 căștigători. Cei doi au fost: Andreea Arsine (30 de ani) şi luptătorul MMA Ion Surdu (23 de ani). Nimeni nu știe de ce interesul publicului s-a dus odată cu fiecare sezon.

Prima ediția chiar a fost prelungită datorită fenomenului care a luat amploare, lucru care clasase show-ul ca fiind lider de audiență, peste producțiile de top de la Pro TV sau Antena 1. Există o posibilitate foarte mare ca sezonul 4 să nu se mai facă, dat fiind faptul că până și înscrierile nu arată la fel de bine ca cele din edițiile precedente.

Câștigătorii din sezonul 3 al Exatlon

Andreea Arsine

Andreea este o atletă de succes care a început să practice sportul pe care îl iubește încă de la vârsta de 8 ani. Aceasta s-a născut în Botoșani și deține titluri de: campioană naţională, internaţională şi balcanică la atletism. „A fost un sentiment foarte plăcut să câştig această competiţie, pentru că am avut un parcurs foarte anevoios. Prima parte a fost foarte OK, după care am avut o parte de oboseală”, a spus sportiva.

Ion Surdu

Tânărul de 23 de ani s-a născut în Republica Moldova, dar a venit în România la vârsta de 16 ani. Acesta s-a stabilit în Cluj-Napoca, oraș în care a ales să-și facă studiile și să-și canalizeze energia pe sport. Deși a încercat și alte sporturi precum fotbal, crossfit, volei, baschet şi handbal, se pare că marea iubire a rămas la MMA.