Va juca Simona Halep la Roland Garros? Sportiva a început pregătirea cu Patrick Mouratoglou, iar Ion Țiriac este convins că va scăpa de suspendare

Simona Halep va juca la Roland Garros! Cel puțin așa susține prosport.ro. Sportiva din România se află la Nisa și va pregăti cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou competiția care începe pe 28 mai 2023. Și Ion Țiriac susține această ipoteză și crede că jucătoarea va scăpa de acuzații în câteva săptămâni, după audirea de la tribunalul Sport Resolution, programată la finalul acestei luni.

Simona Halep are șanse mari să joace la Roland Garros

Simona Halep se apropie de finalul coșmarului și prosport.ro are informații că sunt șanse mari să joace la turneul de la Roland Garros, programat în perioada 28 mai – 11 iunie. Sportiva a plecat la Nisa și a început pregătirea cu Patrick Mouratoglou la academia antrenorului francez. Jucătoarea de tenis este suspendată provizoriu pentru dopaj, de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, iar cazul său va fi dezbătut peste câteva zile de tribunalul Sport Resolutions.

Sursa citată are informații că, după mai multe amânări, judecătorii vor lua în considerare probele oferite de apărătorii sportivei care arată că a fost vorba de o contaminate accidentală cu Roxadustat și nu ingerarea cu bună știință a unei substanțe interzise. Audierea Simonei Halep a fost amânată de mai multe ori pentru că oficialii Sport Resolutions au transmis că aceste probe trebuie să fie confirmate și de un laborator acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping.

În cazul în care Halep va scăpa de acuzațiile de dopaj, sportiva din România ar putea să joace la Roland Garros pe baza unei invitații din partea Federației Franceze de Tenis. Ion Țiriac a confirmat ambele ipoteze. Că Simona Halep are șanse să-i fie ridicată suspendarea, iar apoi să primească un „wild-card” pentru turneul parizian care se joacă pe zgură.

„Logica ar fi… ce o să facă oamenii ăștia dacă nu le e prea frică de fundul lor?! După război, or să spună «Domne, ai făcut lunile astea, ajunge, du-te mâine și joacă! Du-te mâine și joacă!» Îi trebuiesc 20 de meciuri înainte să joace!” a declarat Ion Țiriac pentru prosport.ro.

Ion Țiriac este convins că Simona Halep nu s-a dopat

Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj în data de 7 octombrie 2022, cu Roxadustat, dar nu a mai jucat niciun meci oficial de pe data de 29 august 2022, de la US Open 2022. „Cine îi plătește dacă, cumva, Simona are dreptate?! Eu sunt convins că fata asta, voluntar, nu a luat nimica. La vârsta pe care o are, nu a luat atâția ani, de ce să iei, și la US Open!? E ridicol!”, a mai declarat Ion Țiriac.

Simona Halep a început săptămâna pe locul 26 WTA. Când a fost suspendată se află pe locul 7. Ion Țiriac a spus de mai multe ori că sportiva pierde bani mulți în fiecare zi în care nu joacă și a dezvăluit că veniturile ai anuale sunt de aproape 10 milioane de euro. Vorbim aici din premiile din competiții, bonusuri și contracte de publicitate.

Jucătorul brazilian Gilbert Klier Junior a fost suspendat 12 luni pentru dopaj de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului, după ce a susținut, la fel ca Simona Halep, că suplimentele nutritive pe care le-a folosit au fost contaminate accidental cu o substanță aflată pe lista interzisă de Agenția Mondială Anti-Doping.