Va avea Cove o nouă colegă la Vorbește lumea?! Ce a spus Lora despre viitorul sezon de la Pro TV

Lora a vorbit despre viitorul ei la emisiunea Vorbește Lumea. Cântăreața îi ține locul Adelei Popescu, care este însărcinată cu cel de-al treilea copil și a decis să se protejeze pe perioada pandemiei, rămânând acasă.

Nu este prima oară când Lora o înlocuiește pe Adela Popescu, lucru care s-a întâmplat și pe perioada celei de-a doua sarcină a actriței. Acum, Lora a fost întrebată pe rețelele sociale dacă va continua să prezinte emisiunea.

„Guys, am acceptat cu plăcere să prezint din nou Vorbește Lumea, pentru că am avut timp. Prima dată a fost greu, și cu concerte, muzică, emisiune, acum am și brand, un brand nou de lansat, filme, multe, nu știu, nu știu”, a răspuns cântăreața.

Având în vedere că Adela Popescu nu va reveni prea curând pe micile ecrane, Lora ar putea să părăsească emisiunea, iar în locul ei să vină o altă colegă pentru Cove.

Inițial, Cove prezenta emisiunea alături de Sore, care s-a retras atunci când a rămas însărcinată cu fiica ei. A fost înlocuită cu Adela Popescu, care a fost și ea nevoită să renunțe, din aceleași motive.

Lora a mai vorbit în trecut despre faptul că își dorește să devină mamă și spunea că cel mai mare defect al ei este faptul că pune cariera pe primul loc.

Cu toate acestea, cântăreața a spus că momentan are multe proiecte, iar viața ei profesională este foarte încărcată, motiv pentru care își dorește să se concentreze pe business-urile ei și pe muzică.

Adela Popescu și-a explicat decizia de a se retrage de la Vorbește Lumea, atunci când a aflat că este gravidă. Vedeta spunea că este un pericol faptul că ia contact cu atât de mulți oameni, așa că își dorește să își protejeze copilașul, stând cât mai mult acasă, mai ales în contextul pandemiei.

„Decizia de a mă retrage atât de repede a avut legătură cu tot contextual pandemic, cu dorința de a proteja sarcina și pe cei de lângă mine. În platoul emisiunii vin zilnic foarte mulți oameni, așadar mă expuneam mult.

Pe de altă parte, în cinci ani am fost gravidă de trei ori și am alăptat foarte mult. Am nevoie să îmi conserv energia vitală pentru ce urmează. Chiar dacă eu sunt genul care trage mult, consider că e înțelept că mi-am dat timp acum să dorm mai mult și să stau pur și simplu”, a spus Adela.