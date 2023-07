Vă amintiți de Sweet Kiss? Ce s-a întâmplat cu membrii trupei, după 25 ani, și ce legătură are una dintre artiste cu Liviu Vârciu/ EXCLUSIV VIDEO

Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi sunt componenții trupei Sweet Kiss, fondată în 1998, și care cucerea topurile cu piese precum “Alin, Alin”, “Floare albă, floare neagră” sau “Mă gândesc la tine”. Deși au făcut o pauză considerabilă, peste 10 ani, în care fiecare s-a dedicat altor proiecte, iată că reuniunea lor de acum câțiva ani a fost de bun augur, iar melodiile lor continuă să fie fredonate. Cei trei au făcut senzație recent la Unica Urban Party, unde au cântat și încântat publicul cu piesele lor.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei 3 artiști ne-au povestit cum au ajuns să cânte împreună, dar și cum au gestionat câștigurile care au venit la pachet cu succesul. După 25 de ani de la înființarea trupei, cei 3 componenți se laudă și cu realizări personale, de care sunt tare mândri, Laurențiu și Nicoleta intrând de ani buni în clubul părinților.Cu această ocazie, Nicoleta, roșcata trupei Sweet Kiss, a făcut dezvăluiri despre Liviu Vârciu, cu care a fost colegă de liceu o perioadă.

Vă așteptați să aveți din nou succesul de altădată?

“Alin, Alin” acum 20 și ceva de ani, nu credeam c

ând am lansat

: C

Care este povestea acestei piese?

Ce ați făcut în anii de pauză cu muzica?

Laurențiu: Fiecare a avut proiectele lui, eu mi-am făcut o firmă de închirieri echipamente de scenă, sunet, lumini, scena asta pe care se cântă îmi aparține, am făcut 2 copii, am un băiat de 12 ani și o fetiță de un an și 4 luni.

Irina: Eu am rămas tot în domeniul muzicii, am compus atât pentru mine, cât și pentru alți artiști, mi-am întemeiat o familie fără copii. (râde) Am cântat separat, numele de scenă fiind Irina Pavlenco.

Nicoleta: Eu am avut proiectul Annely Cole, care a fost mai mult în Polonia, Rusia, alte țări, și România bineînțeles, bine, eu am locuit în străinătate. Am locuit 10 ani în Italia, unde m-am specializat în bucătăria italiană.

Irina: Face mâncare bună.

Nicoleta: Îți mai gătesc! Am un copil de 15 ani jumate. Am foarte multe realizări. Am deschis un restaurant, am devenit și make-up artist între timp, multe.