Vă amintiți de pianistul care a fost dat afară de la Românii au Talent, după un scandal de pedofilie? Ce a ajuns să facă astăzi

Situația fără precedent la Românii au Talent! Un fost pianist, dat afară din cauza suspiciunii de pedofilie, a ajuns să-și facă reclamă într-un mod inedit. Ce mesaje le transmite copilașilor cărora le predă?

Pianistul de la Românii au Talent care a mărturisit plăcerile sale în privința copiilor este în căutare de noi talente. Traian Yannis C., deși acuzat de pedofilie, este profesor de muzică la o școală generală din Capitală. Din păcate, acesta este într-o căutare continuă de noi posibile victime. Cu toate că se află întro situație extrem de delicată, nimic nu-l oprește din a-și face reclamă pe diverse site-uri de profil unde se laudă cu diplomele sale și reușitele la concursuri muzicale.

Mai mult decât atât, pentru un plus de credibilitate, Yannis postează părerile extraordinare ale părinților copiilor cărora le-a predat în trecut și le recomandă călduros micuților să pătrundă de la vârste fragede în lumea muzicii. Pozează într-un dascăl de nota 10, dar în urmă cu 5 ani a fost dat afară de la Românii au Talent chiar din acest considerent.

„În luna ianuarie am avut un elev – fiul unui diplomat, angajat la o ambasadă. Băiatul are zece ani… În timp ce ne aflam la pian, tânărul mi-a pus mâna pe picior și a început să mă mângâie. M-a șocat când mi-a atins penisul, apoi a încercat să își bage mâna în pantaloni. Atunci l-am oprit… Totul a decurs normal, iar eu am plecat acasă. I-am trimis un e-mail tatălui, în care i-am explicat că fiul lui are un comportament deviant. I-am spus și că eu nu am mai întreținut relații sexuale de mult timp și, când mi-a atins organul genital, am avut erecție. A fost singurul incident ieșit din comun de la începutul anului până astăzi. Cu siguranță acel părinte a depus plângere”

Traian Yannis C. (Sursa: spynews.ro)