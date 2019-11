Vă amintiți de Nadine? Ce a ajuns să facă astăzi și cum a apărut alături de Andreea Marin

Nadine a devenit celebră în anul 1995 atunci când a participat la ”Școala Vedetelor”, realizată de Titus Munteanu. Acum, după 24 de ani vedeta în vârstă de 42 de ani, revine pe sticlă. Nadine va prezenta o emisiune pe TVR care-i poartă numele, în timp ce-și va termina liceul. Ce a făcut Nadine în timpul în care a lipsit de pe sticlă?

Nadine revine pe sticlă. Vedeta va prezenta o emisiune pe TVR

Cântăreața Nadine revine după 24 de ani exact la postul de televiziune care a făcut-o celebră în anul 1995. Însă, vedeta spune că nu mai este același om de atunci, atunci era doar un copil la început d drum. În paralel, Nadine își continuă liceul, acum este elevă în clasa a XI-a și își crește băiețelul.

”Tinerețea mea, entuziasmul meu, noul început, speranțe, Titus Munteanu, colegii mei din “Școala Vedetelor”… Acest contract semnat, cumva, a închis un cerc. Am plecat din TVR când eram un copil și m-am întors alt om. Azi, la TVR, mă întorc cu recunoștință, bucurie și nostalgie”, spune Nadine.

Cât despre dorința s-a de a reveni pe sticlă, Nadine spune că și-a dat seama că are o pasiune pentru dezvoltarea personală, pe care vrea să le-o transmită și telespectatorilor. Mai exact, emisiunea va fi despre experiențe de viață, despre soluții, transformare și tot ce implică acest aspect.

”Emisiunea este încă în construcție. Vrem să fie după forma și asemănarea mea, de aceea încă mai lucrăm la ea. Am primit invitația de a face o emisiune și din discuții a reieșit pasiunea mea pentru dezvoltare personală și despre cât de important este să învățăm unii de la ceilalți, din experiențele noastre de viață, pentru a ne transforma propriile vieți. Așa am dezvoltat ideea temelor săptămânale, în care să discutăm acele situații de viață care ne pot transforma în mod pozitiv sau care ne pot doborî. Și, evident, soluții de la toți invitații, pentru ca noi toți să putem beneficia de acest schimb de idei”, zice Nadine.

Nadine, liceană la 42 de ani. Vedeta TVR e în clasa a XI-a

Nadine s-a hotărât că cel mai bine pentru viitorul ei ar fi să meargă din nou la liceu din cauza faptului că nu avea Bacalaureatul luat și avea nevoie pentru înscrierea la niște cursuri. Vedeta este deja în clasa a XI-a.

Aceasta a mărturisit că ar fi reușit să treacă examenul de maturitate, însă acesta nu ar fi reflectat cu adevărat cunoștințele sale, așa că hotărârea de a urma din nou cursurile unui liceu privat, a venit imediat.

”Când am plecat în America, pentru 7 ani, nu am luat în calcul faptul că, înainte să îmi cumpăr bilet de avion, ar trebui să aștept să văd dacă am luat toate probele de la Bac. Am picat una dintre ele. Nu am vrut să-mi pierd biletul și am plecat, crezând că plec pentru un an… ”, a declarat Nadine.

Vedeta este încântată de alegere și a mărturisit recent că este foarte silitoare, își face temele și învață pentru fiecare materie și nu concepe să ia o notă mai mică de 8.

”Sunt o tocilară! M-am surprins pe mine însămi. În adolescență am început să lucrez. De fapt, muncesc de la 13 ani. Am trecut prin școală ca gâsca prin apă și eram tare curioasă să văd ce fel de elevă pot fi. Am avut surprinderea să aflu că sunt ca la carte. Mai tot timpul cu mâna pe sus, deseori auzind “Doamna Nadine, mai lăsați și pe altcineva să răspundă!”. (râde) Nu concep să iau sub nota 8. Asta, la disciplinele reale. La cele umaniste am așteptări doar de 9 și 10”,