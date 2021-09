‘V-ați gândit să vă dați demisia?’. Ce a răspuns Mirel Rădoi după remiza din Macedonia de Nord

Mirel Rădoi a vorbit despre meciul care s-a terminat egal cu Macedonia de Nord. Cum a răspuns acesta când a fost întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia?

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după egalul înregistrat de naționala României în Macedonia de Nord. Selecționerul a lăsat să se înțeleagă că este mulțumit de cele petrecute pe teren și de rezultatul de la Skopje. De asemenea, sportivul a dezvăluit că tactica defensivă a fost, de fapt, o strategie.

Sigur că antrenorul a subliniat încă de la început că și-ar fi dorit victoria echipei, iar cele două obiective discutate de echipă au fost să nu piardă și să țină rezultatul de egalitate până în minutul 60-70. Cu toate astea, le-a mulțumit fotbaliștilor pentru cele trei meciuri, mărturisind le poate reproșa doar că lucrurile au fost precipitate chiar și în acest meci.

Din păcate n-am reușit s-o facem. Le mulțumesc băieților pentru aceste trei meciuri, le pot reproșa doar că ne-am precipitat în unele momente, chiar și în această seară”, a spus Rădoi la Pro TV.

„Aș fi vrut să câștigăm, firește. Am avut două obiective în această seară, să nu pierdem și să ținem rezultatul de egalitate până în minutul 60-70, când știam că vor avea probleme, urmând ca după aceea să stăm cât mai sus și să încercăm să înscriem.

Mai mult decât atât, selecționerul a declarat că șansele reale sunt pentru locul doi, dar trebuie ca jucătorii să obțină neapărat victoria cu Armenia.

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, selecționerul a răbufnit și a spus că s-a săturat de acest scenariu care i se tot aduce în prim-plan. De asemenea, acesta a spus că nu l-au deranjat criticile și că a avut mai multe oferte, dar nu a avut de gând să onoreze vreuna.

„M-am săturat să răspund la această înrebare. Sunt în fața dumneavoastră și asta înseamnă că nu m-au afectat criticile. La câte oferte am avut, alegeam una și plecam”.

Naționala României a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul din cursul zilei de miercuri cu Macedonia de Nord. Acesta a avut loc la Skopje, în Grupa J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială de anul viitor.

„Nu fac un calcul să văd câte puncte luăm, mă gândeam să terminăm pe locul doi după această serie. Toată lumea râdea când spuneam că Liechtenstein o să devină o problemă, dar ăsta este adevărul. Să nu credeţi că celelalte meciuri le-am pregătit ca să luăm gol, ar fi hilar.

De multe ori joci ceea ce te lasă adversarul. Azi am întâlnit un adversar care nu avea nimic de pierdut, foarte agresiv, determinat, am avut foarte multe momente în care putem să fim mult mai relaxaţi, am pierdut multe mingi uşoare astăzi. Sunt lucruri pe care din punctul nostru de vedere este foarte greu să le putem antrena, dar îi înţeleg şi pe jucători după meciurile astea, presiunea pe care au simţit-o”

Mirel Rădoi