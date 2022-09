Usturoiul care trebuie cumpărat din piață sau din magazin. Pe care să-l alegi, de fapt

Românii consumă des usturoi, mai ales în sezonul rece. Majoritatea gospodinelor se pregătesc să gătească feluri mai grase de mâncare, iar multe dintre rețetele tradiționale au la bază usturoi sau ceapă ori sunt servite cu un sos de usturoi cu smântână sau roșii. Cu siguranță te-ai întrebat de unde este cel mai bine să îl cumperi în funcție de dorințele familiei. Un număr mare de oameni au observat că cel găsit pe tarabe este mai mic, dar are o aromă mai puternică decât cel din diverse supermarket-uri. Pe care trebuie să îl alegi și de ce? Iată mai multe detalii din partea specialiștilor.

Ce să alegi: usturoi din magazin sau din piață

Usturoiul este o plantă erbacee folosită foarte mult de bucătari. Majoritatea bucătăriilor din toată lumea îl pun în rețetele tradiționale. Sunt unii oameni care nu suportă totuși aroma prea picantă a usturoiului, timp în care alții caută ca produsul să fie astfel. Gospodinele știu că atunci când îl cumpără trebuie să fie atente la bulbii care au tulpina tare și scurtă.

Aceștia sunt cu adevărat aromați. Cei cu bulbi cu muguri pe ei devin rapid amari și nu mai sunt deloc potriviți pentru preparatele tale. Usturoiul pe care îl găsești în supermarket este de cele mai multe ori mai mare și are o piele mai albă, dar cel găsit în piață are bulbul mai mic, o căpățână puțin deformată și nervuri mai tari. Primul are o aromă mai fină, iar al doilea este cel picant.

Ce trebuie să știe gospodinele?

În diferite magazine găsești usturoi deja decojit și pus la murat într-o saramură. Dacă ești mai leneș sau nu ai timp, poți să profiți de produsul găsit pe rafturi și să scapi de acest proces. Un truc pentru curățat al bucătarilor profesioniști implică un cuțit cu lamă lată. După ce desparți cățeii din căpățână este nevoie să zdrobești cu podul palmei bulbul dorit cu ajutorul cuțitului.

Vei observa că pielea lui se va desprinde mult mai rapid și vei reuși să cureți în doar cinci minute toată căpățâna. Modalitatea aceasta este de mare ajutor dacă te pregătești pentru o petrecere în curte în care ai în plan un grătar de toată frumusețea.

De cele mai multe ori românii aleg un sos de mujdei cu smântână, ulei de floarea-soarelui sau roșii pisate în locul altor sosuri pe care le pot prepara în casă. În timpul acesta, americanii consumă la orice grătar muștar iute/dulce/aromat, sos de barbeque sau maioneză cu castraveți murați. Indiferent de ce ai alege să pui pe masă, încearcă să găsești produsele calitative din supermarket-uri.