USR-Plus, alături de PSD. Alianța de necrezut din politica românească, ce vor vota partidele

Întortocheate sunt căile politicii românești! Până mai ieri USR PLUS era aliatul numărul unu al celor de la PNL, fiind parte integrantă a coaliției de guvernare. Deteriorarea relațiilor dintre cele două formațiuni a început odată cu demiterea lui Vlad Voiculescu de la Sănătate. Atunci a fost primul semn al tensiunilor din interiorul coaliției. Ulterior, printr-o decizie ce încălca un protocol, Florin Cîțu îl demite și pe USR-istul Stelian Ion de la Ministerul Justiției. Acesta a fost punctul de cotitură, moment în care USR PLUs se retrage de la gurvernare în bloc cu toți miniștrii săi. S-au format noi alianțe, în trcut văzute ca imposibile, între AUR și foștii parteneri de coaliție ai PNL. Astăzi asistăm la o nouă alianță, cea cu PSD.

USR PLUS și alianțele sale imposibile. De la PNL la PSD

Într-o Românie măcinată de criza generată de pandemia de covid, care oricum era la pragul de jos, PNL-ul condus de Ludovic Orban la acea vreme se pregătea de alegerile parlamentare, având în față un redutabil adversar, PSD. Deși măcinat de multele greșeli făcute în perioada guvernării, PSD a reușit să se redreseze, în frunte cu Marcel Ciolacu, și să se organizeze pentru aceste noi alegeri.

În campania electorală vine momentul în care Ludovic Orban, conștient de puterea adversarului direct, deși cu procente bunicele în sondaje, începe să-și caute aliați pentru a crea majoritatea, atât la alegeri, cât și ulterior, în Parlamentul României. În afară de premanentul aliat al partidelor politice românești, UDMR, Orban și-a găsit unul nou în proaspăta alianță USR PLUS, condusă de Dacian Cioloș și Dan Barna. Formațiunea celor doi, cu sloganuri noi, dar aceeași oameni, a reușit să cucerească mințile unui număr important de alegători, în special tineri.

Parteneriatul de coaliție și cele 9 procente AUR

Noua alianță, care a surprins pe toată lumea, a plecat la drum, iar la alegerile parlamentare de anul trecut au mers încrezători. Din păcate, rezultatul final a fost dezastruos, PSD câștigând majoritatea. Strategia PSD-ului, vădit slăbit și fără interes în a mai guverna, a fost să se retragă și să intre în opoziție, lăsând PNL, USR PLUS și UDMR să formeze coaliția de guvernare și, cum se spune în popor, să-și rupă gâtul pe mâna lor. Dar, atât calculele PSD, cât și ale proaspetei coaliții, sunt date peste cap de cele 9% câștigte de un partid necunoscut, Alianța AUR.

Deși aparent nimeni nu s-a speriat de noua formațiune apărută în Parlamentul României, lucrurile au început, ușor, ușor, să devină mai mult decât tensionate. PSD, în opoziție, în plină criză pandemică și economică pune presiune pe noul guern condus de Ludovic Orban, și reușește într-un final să-l demită.

Joaca de-a nominalizarea. Florin Cîțu, speriat, fuge. USR PLUS acceptă compromisuri

Încrezător în colegii de partid, Iohannis propune un nou premier, același Ludovic Orban. Acum este momentul în care apare pentru prima dată în față numele lui Florin Cîțu, ca alternativă la numirea în funcția de Premier. Șeful său de partid nu vrea să renunțe la a doua cea mai puternică funcție în stat și se fac compromisuri, atât în sânul coaliției, cu USR PLUS, dar și cu opoziția.

Înainte de învestirea lui Orban, pentru a doua oară, surprinzător este nominalizat și propus de Iohannis, în funcția de premier acest Florin Cîțu. Surpriza mare, unică în toată politca de până acum, este fuga micuțului economist sub biroul său de la Finanțe, unde era Ministru. După acest episod, preia al doilea mandat Ludovic Orban, dar în mai puțin de patru luni este demis prin moțiune de cenzură. Deși nominalizat și fugar, Florin Cîțu rămâne, surprinzător, în funcția de Ministru al Finanțelor.

După moțiunea de cenzură, deși tensiunile între USR PLUS și PNL mocneau, s-a pus problema unui nou premier. Au fost câteva nume vehiculate, dar Iohannis, abil negociator, l-a convins pe Ludovc Orban să accepte și să susțină nominalizarea lui… ați ghicit, Florin Cîțu. USR PLUS sunt de acord, UDMR la fel, în schimb PSD face exact ce face un partid în opoziție, spune nu. Dar, reușind majoritatea în Parlament, alianța PSNL – USR PLUS – UDMR îl propulsează pe micul economist în funcția de premier.

Alianța PNL USR PLUS se destramă din interior

Noul premier, având deja antecedentele de la Finanțe, unde a gestionat lucrurie aproape dezastruos, preia frâiele țării și pleacă la drum. Pe parcurs, începând chiar de la 1 ianuarie, lucrurile încep să scârțâie, odată cu vizibilul eșec al campaniei de vaccinare, USR PLUS începe să-și arate nemulțumirile, dar timid la început. După preluarea guvernării, noul premier, conform protocolului nou semnat, îl numește pe Vlad Voiculescu la Sănătate, numai că acesta din urmă face multe greșeli, unele de neînțeles, iar premierul Florin Cîțu i-a decizia să-l demită. Este primul moment dur între USR PLUS și PNL, primii acuzând încălcarea unui protocol interior semnat.

Scandalul continuă, dar în cele din urmă Cîțu acceptă nominalizarea unui alt membru USR PLUS, la Sănătate. Economia României în colaps, cazurile de infectări în creștere, dau voce noului intrat în Parlament, AUR, cu George Simion în frunte. Vine momentul în care, fără niciun semn în prealabil, când Florin Cîțu anunță demiterea lui Stelian Ion de la Justiție. Acesta este momentul de cotitură, moment în care Dacian Cioloș și Dan Barna, deja cu multe incidente avute cu premierul, decid să iasă din coaliția de guvernare în bloc, cu toți miniștrii, și să facă parteneriat cu AUR, anunțând și depunerea unei moțiuni împotriva guvernului Cîțu.

În tot acest timp, în PNL apar tensiuni între Orban și Cîțu, din ce în ce mai vizibie, totul culminând cu anunțul candidaturii premierului la funcția de președinte al partidului. Este un alt moment în care Cîțu pierde aliați, iar Orban, surprinzător schimbă macazul, susținând public, dar nu cu multe cuvinte, decizia USR PLUS de a cere demisia premierului. În tot acest timp PSD, care asista la luptele dintre USR PLUS și PNL, anunță depunerea unei noi moțiuni împotriva guvernului Cîțu, după ce moțiunea USR PLUS AUR nu a fost acceptată în Parlament.

„Votăm orice moțiune care poate să scurteze această agonie a premierului Cîțu”

Astăzi, cu Orban demisionar din Camera Deputaților, și învins în alegerile interne de Florin Cîțu, PNL este mai șubred ca niciodată. Coaliția de guvernare nu mai există, cel puțin din punctul de vedere al USR PLUS, iar Cîțu caută reconcilierea, culmea, cu foștii parteneri, cu PSD și chiar cu extremista alianță AUR. În acest context declarațiile lui Dacian Cioloș vin să dea, încă odată, dovada faptului că întortocheate sunt căile politicii românești!

În interviul acordat postului B1Tv, declarația lui Cioloș pare a fi una, cel puțin disperată, deși este victorios în alegerile interne, unde l-a învins pe Dan Barna. Intervenția noului președinte USR PLUS pare că vrea să spună că Dacian Cioloș și partea sa din alianța USR PLUS nu și-a dorit nici măcar o clipă alianța cu PNL, și poate nici măcar guvernarea, ci a fost doar ambiția lui Barna, care de altfel, după cum se vede, i-a fost fatală, pierzând președenția alianței.

„Votăm orice moțiune care poate să scurteze această agonie a premierului Cîțu, care este terminat ca premier. El se comportă ca și cum ar avea majoritate în Parlament, pune condiții. Îi reamintesc că nu a câștigat alegerile, care să-i permită să invită partide la guvernare. (…) Noi vrem să rezolvăm problema asta cât mai repede. Problema putea fi rezolvată dacă PSD și PNL nu făceau acest joc în Parlament, în birourile permanente.”, a spus Dacian Cioloș.

Cu o coaliție șubrezită, cu o alianță imprevizibilă între USR PLUS și AUR, mai nou posibil și cu PSD, Florin Cîțu, deși a avut o victorie în PNL, s-ar putea să devină marele pierzător în zilele care urmează.