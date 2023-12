Urări și mesaje de Crăciun 2023. Cele mai frumoase felicitări pe care să le trimiți prietenilor

Perioada sărbătorilor este una magică pentru a petrece timp cu cei dragi, a sărbători și a te distra participând la diverse activități festive. Tot aceasta este perioada în care ți-ai dori să fii cu toți cei dragi, însă dacă nu reușești, ți-am pregătit câteva urări și mesaje de Crăciun 2023 ca să le transmiți că te gândești la ei.

Tradiția felicitărilor de Crăciun

Pe vremuri, când nu exista internet și telefoane mobile, oamenii obișnuiau să își scrie scrisori pentru a ține legătura și felicitări pentru a marca momente speciale, cum ar fi aniversări, evenimente speciale sau sărbători.

Trimiterea felicitărilor de Crăciun este o tradiție veche, iar în Marea Britanie a fost inițiată în 1843 de Sir Henry Cole, un funcționar civil înalt.

Acesta a contribuit la înființarea Public Record Office (acum Oficiul Poștal) și s-a întrebat cum ar putea încuraja oamenii să folosească mai mult serviciile sale.

Împreună cu prietenul său John Horsley, artist, au creat primele felicitări și le-au vândut pentru o sumă modică.

Progresul metodelor de imprimare a redus prețul și a făcut felicitările de Crăciun extrem de populare, răspândind tradiția în întreaga Europă până în 1990.

Astăzi, trimiterea felicitărilor de sărbători nu s-a mai păstrat, decât în cazuri izolate. În schimb, oamenii își transmit mesaje, e-mailuri sau felicitări electronice. Și dacă nu ai inspirație, ți-am pregătit câteva cuvinte care să le arate apropiaților că te gândești la ei.

Urări și mesaje de Crăciun 2023

Iată câteva dintre cele mai frumoase mesaje și urări ideale pentru a le transmite familiei, prietenilor și cunoștințelor în această perioadă de sărbători:

Îți doresc ție și familiei tale un Crăciun fericit și un An Nou plin de sănătate și bogăție!

Să ai parte de sărbători minunate și un an fantastic înainte! Crăciun fericit și An Nou fericit!

Îți doresc un Crăciun fericit și un An Nou plin de bucurie! Fie ca lumina sărbătorilor să îți inunde casa și să ai parte doar de momente frumoase!

Vă dorim un Crăciun fericit și un An Nou plin de bogății. Vă transmitem toate gândurile noastre bune și vă îmbrățișăm!

Crăciun fericit și An Nou fericit vouă și familiei voastre! Să vă fie această perioadă a anului cu adevărat binecuvântată pentru toți! Bucurați-vă de toate binecuvântările vieții!

Chiar dacă sărbătorile pot fi minunate, ele pot face și ca oamenii să se simtă tristi și stresați. Știu că aceasta poate fi o perioadă dificilă a anului, și vreau să știi că nu ești singur. Îți trimit cele mai călduroase urări de sărbători și multă iubire.

Îți urez sărbători pline de distracție și râsete. Abia aștept să sărbătoresc Revelionul cu tine!

Fie ca acest Crăciun să-ți aducă multă bucurie și fericire, iar Noul An să fie vesel și strălucitor. Mulțumesc că ești un prieten atât de minunat!

Sărbătorile să-ți umple casa de bucurie, inima de iubire și viața de râs. Noul An să fie plin de aventură și distracție! Meriți asta!

Crăciun fericit! Și cele mai bune gânduri pentru un An Nou sănătos, fericit și liniștit. Cu dragoste.

Îți urez pace, dragoste și bucurie în acest Crăciun și pe tot parcursul anului 2022.

Bucurați-vă, sunt sărbătorile! Sper că ai un Crăciun minunat, și abia aștept să sărbătoresc Noul An cu tine!

Crăciunul este deosebit de special atunci când îl petreci cu oamenii pe care îi apreciezi, și sunt atât de norocos că pot să-l petrec cu tine! Mulțumesc că ne-ai primit în casa ta în aceste sărbători și ne-ai făcut să ne simțim atât de speciali. Crăciun fericit!

Se spune că „Totul este minunat până când Moș Crăciun verifică lista cu cei obraznici…” Sper că nu ești pe listă. Îți urez un Crăciun fabulos!

Nu ar fi Crăciunul fără tine. Sunt atât de bucuros că te am alături de mine, an după an.

Crăciun fericit și An Nou fericit! Sper ca sfârșitul minunat al acestui an să marcheze cel mai bun an înainte!

Îți doresc ție și familiei tale cel mai fericit Crăciun și cel mai minunat An Nou înainte! 2024 să fie o binecuvântare pentru noi toți. Sărbători fericite!

Chiar dacă suntem la distanță, dar căldura Crăciunului și bucuria anului ce vine ne unesc sufletele! Crăciun fericit și un an nou prosper!

Fie ca în fiecare zi să se simți ca e sărbătoare. Crăciun fericit și An Nou plin de reușite!