Universitatea din România unde vin sute de studenți străini. Tinerii plătesc mii de euro taxe

Studenții străini sunt din ce în ce mai atrași de o Universitate din România. Tinerii sunt dispuși să plătească taxe de mii de euro doar pentru a studia în țara noastră. Ultimele date arată că România a devenit și școală pentru mulți străini care doresc să rămână la noi după terminarea cursurilor. Cei mai mulți vin din Asia și Africa. Despre ce Universitate este vorba și ce studiază aceștia?

Universitatea din România care atrage studenți străini: ce studiază tinerii?

România nu mai este doar exportator de forță de muncă, ci a devenit acum și școală pentru mulți străini. Nu mai puțin de 400 de studenți au ales să plătească taxe de câteva mii de euro pe an la o Universitate de la noi. Mai exact, este vorba despre ,,Universitatea Maritimă” din Constanța.

Tinerii care doresc să ajungă ofițeri vor să obțină și cetățenia română, iar mai apoi să plece pe mările lumii prin diverse firme de aici. Cei care se înscriu la această Universitate s-au gândit deja la beneficii. Concret, un ofițer se poate bucura de un salariu mediu de 2.500 de euro pe lună.

Cererea este atât de mare pe piața internațională încât doar cei care nu vor să muncească nu se îmbarcă imediat la bord după terminarea facultății. Cei mai mulți studenți străini care au decis să urmeze acest drum vin din: Irak, Banghadesh, India, Nigeria și Egipt. Aceștia primesc aici documentele unei țări europene, sunt angajați inclusiv în firme românești și trimiși în străinătate.

,,Vreau să văd ce poate să îmi ofere România”

Adel Aladnan, student din Irak: „Să studiezi într-o țară din Uniunea Europeană este mai bine, în ciuda faptului că în Irak este gratuit. Aici trebuie să plătesc, dar este mai bine. Pentru moment îmi place mult să stau în România.”

Gaginder Lutra, student din India: „Vreau să devin un ofițer de punte și sper să fiu comandant într-o zi. Cred că o să stau aici, vreau să văd ce poate să îmi ofere România. Prețurile sunt rezonabile și calitatea vieții este mai bună.”

Adeinca Awanats, studentă din Nigeria: „Toate diplomele sunt recunoscute internațional și am zis de ce nu? Am venit aici și, din fericire, totul este bine. Cariera asta se construiește etapă cu etapă, am putut chiar să merg și la bordul navelor și să câștig experiență.” (Sursa: știrileprotv.ro)

Din această colaborare câștigă și statul român. Mai exact, 80% din ofițerii români se întorc între voiaje acasă și lasă banii aici, la fel și cel puțin jumătate dintre străini.