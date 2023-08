Spectacol „a la Cluj”. Echipa lui Andrea Mandorlini a câștigat derby-ul Ardealului, după o partidă cu șapte goluri – FOTO & VIDEO

Universitatea Cluj și CFR Cluj au oferit cel mai frumos meci din acest sezon, în runda cu numărul șase din SuperLiga României. A fost un duel senzațional cu multe faze de poartă, șapte goluri și răsturnări de situație. Gazdele au condus cu 2-0, după dubla lui Ianis Stoica, dar Otele a redus din diferență în prelungirile primei reprize. În minutul 56, Avounou a reușit egalarea, iar în minutul 69 Ajeti și-a adus echipa în avantaj. Și echipa lui Andrea Mandorlini a preluat avantajul.

Echipa lui Toni Petrea a revenit în joc tot datorită Ianis Stoica, atacantul gazdelor reușind să obțină o lovitură de la 11 metri din care a egalat Dan Nistor. Intrat în repriza secundă, Jefte Betancor a adus victoria lui CFR Cluj, într-o confruntarea care a avut 13 minute de prelungire.

Min 90+13. Final de meci. Echipa lui Andrea Mandorlini a câștigat cu 4-3.

Min 90. Arbitrul arată 12 minute de prelungire.

Min 83. GOOOOOL CFR Cluj!!!!! Avounou îi pasează lui Jefte Betancor și atacantul intrat în repriza secundă își aduce echipa în avantaj.

Min 78. GOOOOOOL Universitatea Cluj!!!! Ianis Stoica a fost faultat și arbitrii din camera VAR au decis că a fost oprit în interiorul careului. Dan Nistor execută și reușește să egaleze.

Min 69. GOOOOOOL CFR Cluj!!!!! Ajeti este singur în careu și trimite spectaculos cu capul. Mingea a trecut de linia porții, iar reușita a fost validată de arbitrii din camera VAR. Ce răsturnare de situație pentru echipa lui Andrea Mandorlini.

Min 64. Birligea trimite mingea în plasă, dar a fost în ofsaid și reușita lui a fost anulată.

Min 59. Otele scapă singur cu Iliev, încearcă să treacă de goalkeeper-ul bulgar, însă se complică și nu reușește să finalizeze. Ocazie importantă pentru echipa vizitatoare.

Min 56. GOOOOL CFR Cluj!!!!!! Acțiune frumoasă a oaspeților, balonul lovește de două ori bara și ajunge în careu la Avounou, mijlocașul din Congo reușind primul gol în SuperLiga României.

Min 46. A început repriza secundă.

Min 45+3. Final de repriză.

Min 45+2. GOOOOOL CFR Cluj!!!! Krasniqi trimite în careu, Otele apare liber și reușește să marcheze, profitând de faptul că Miron a ezitat.

Min 39. GOOOOOL Universitatea Cluj. Mingea merge superb pe traseul veteranilor Chipciu – Nistor, balonul ajunge în careu la Ianis Stoica, iar atacantul reușește să-l învingă din nou pe Sava.

Min 37. Vătăjelu șutează în forță și portarul Sava respinge. Echipa gazdă joacă foarte bine.

Min 19. Otele șutează cu dreptul de la marginea careului, dar Plamen Iliev reușește să rețină.

Min 10. GOOOOL Universitatea Cluj!!!! Gazdele deschid scorul, Ianis Stoica este cel care îşi trece numele pe tabelă. A fost o fază destul de stranie. Ianis Stoica șutează din lateralul careului, balonul este respins de defensiva lui CFR, dar ajunge din nou la el, după efortul lui Oancea și fostul atacantul împrumutat de la FCSB șutează din prima și îl învinge pe Sava.

Min 4. Situație tensionată la poarta lui CFR Cluj!!! Mingea îl lovește în mână pe Ajeti și jucătorii de la U.Cluj cer penalty. Arbitrul Colțescu arată spre punctul de la 11 metri, dar după intervenția arbitrilor din camera VAR, acesta dictează lovitură liberă.

Min 1. A început partida de la Cluj. Atmosfera este superbă.

UPDATE 20.15 – Fanii celor două echipe au încins atmosfera în oraș și s-au îndreptat organizat spre stadion. Imaginile sunt superbe.

UPDATE 20.00 – U Cluj – CFR Cluj, echipe de start:

U Cluj: Iliev – Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu – Nistor, Bic, Chipciu – Stoica, Popa

Rezerve: Gorcea, Dimitrov, Filip, Perianu, Simion, Hofman, Tescan, Calcan, Popadiuc

Antrenor: Anton Petrea

CFR Cluj: Sava – Mogoș, Ajeti, Kresic – Krasniqi, Avounou, Tachtsidis, Muhar, Camora – Bîrligea, Otele

Rezerve: Hindrich, Țîru, Morgan, Filip, Deac, Fica, Konoplyanka, Mihai, Jefte

Antrenor: Andrea Mandorlini

Arbitru: Sebastian Colțescu (București) / A1: Mircea Orbuleț (București) / A2: Adrian Popescu (Craiova) / Arbitru VAR: Andrei Chivulete (București) / Arbitru AVAR: Andrei Constantinescu / R1: George Găman (Craiova) / Observator arbitri: Octavian Șovre (Satu Mare)

Stadion: „Cluj Arena” (capacitate – 30.201 locuri)

UPDATE 19.30 – Clubul Universitatea Cluj și-a inaugurat la acest meci autocarul personalizat.

UPDATE 16.00 – Cristi Balaj a dezvăluit în exclusivitate pentru playsport.ro că s-a comunicat foarte greu cu conducătorii echipei Universitatea Cluj, înaintea acestei partide.

„Timp în care, chiar dacă am sunat președintele clubului de trei ori, nu mi-a răspuns sau nu m-a sunat înapoi. Într-un final, după patru zile, am primit un răspuns negativ. L-am sunat vineri, atunci când am trimis cererea. L-am sunat luni, pentru că nu venise răspunsul la cerere, dar nu mi-a răspuns. L-am sunat miercuri, nu mi-a răspuns. Și, într-un final, am primit un răspuns negativ, evocându-se diferite aspecte.

Din punctul nostru de vedere, sunt puerile, atâta timp cât noi i-am rugat pe suporterii noștri să fie înțelegători, atunci când au fost ridicați de pe locul pe care îl aveau. Ca să se facă pace, dorința trebuie să fie de ambele părți. Din păcate, n-am mai văzut nici intervenția oamenilor politici sau celor de la primărie, care îndemnau la pace și fairplay. Noi am făcut tot ce am depins de noi”, a declarat Cristi Balaj la Playsport Review.