Ungurii ne dau din nou clasă. Investiție de vis, de 525 de milioane de euro, chiar pe malul Dunării – GALERIE FOTO

Ungaria va organiza ediția cu numărul 19 a Campionatului Mondial de Atletism în aer liber într-un complex superb care a fost deschis în urmă cu doar o lună. Construcția se află la Budapesta, chiar pe malul Dunării și a costat 525 de milioane de euro.

Când și-au prezentat candidatura pentru Campionatului Mondial de Atletism, ungurii știau pe ce se pot bizui și că nu promit în van. Guvernul statului maghiar a garantat o investiție de 525 de milioane de euro și așa a ajuns ca acum Budapesta să aibă un Centrul Național de Atletism. Complexul este situat într-un loc superb din capitala statului maghiar, chiar pe malul fluviului Dunărea și are un stadion, modern și excelent utilat, de 36.000 de locuri.

