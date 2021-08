Ungaria, articol halucinant la adresa României. Ce a spus presa lor despre gunoaie și mafia din politică

Ungaria arată cu degetul spre România, pe care o acuză de multe nereguli, cele mai grave fiind mizeria și mafia din politică. Potrivit presei maghiare, autorităţile române nici măcar nu îndrăznesc să evalueze câte tone de gunoi sosesc zilnic cu camioane sau vapoare, care, mai apoi, sunt vărsate undeva în ţară. Corupţia gunoiului este peste tot, în politică, instituții publice etc.

România ocupă penultimul loc în UE, la refolosirea deșeurilor. Țara noastră este groapă de gunoi pentru alte state membre ale Uniunii Europene, acuză Ungaria.

Potrivit unei analize efectuate de EU Observer, o mare parte de vină o are China, cel mai important importator de deşeuri din material plastic, care a interzis din 2017 importul, astfel încât cantitatea lipsă trebuie completată în altă parte.

Octavian Berceanu, directorul general al autorităţii de mediu, a fost bătut în stradă.

„În seara de Revelion mă aflam pe stradă în sectorul 6 din Bucureşti, când am zărit un grup care a descărcat pur şi simplu o cantitate de gunoi dintr-un camion exact în locul în care noi urma să plantăm o pădure pentru a separa sectorul de groapa de gunoi existentă. M-am dus acolo, i-am avertizat şi, spre norocul meu, am activat camera telefonului meu, altfel mă omorau. Aşa am scăpat cu răni mai mici.”, a dezvăluit după eveniment Octavian Berceanu, director general al Gărzii de Mediu (GM).