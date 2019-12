Unde vrea să emigreze Gigi Becali de frica DNA. Declarații uluitoare

Gigi Becali vrea să fugă din România ca să scape de problemele cu legea, după ce procurorii anticorupție i-au deschis dosar penal pentru spălare de bani. Patronul clubului de fotbal FCSB vrea să emigreze și să obțină cetățenia în Grecia. Între timp, Tribunalul București a decis să ridice sechestrul impus pe averea lui Becali în acest dosar.

Gigi Becali vrea să fugă în Grecia de frica DNA

În luna noiembrie Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal într-un dosar de spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe averea patronului FCSB, dar această măsură a fost anulată recent de judecătorii de la Tribunalul București.

Becali se teme însă că dosarul va fi trimis în judecată și că ar putea fi condamnat din nou la închisoare. Latifundiarul din Pipera nu s-a sfiit să declare că vrea să emigreze și să obțină cetățenia în Grecia, pentru a nu ajunge iar în spatele gratiilor.

„Am avut nişte probleme şi văd că încă le am, mi-a zis şi familia, hai să ne mutăm din ţara asta! Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia… M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetățenie. Şi eu, şi toată familia.

Păi, am ajuns să stau la cheremul unui procuror, un puşti, că vrea el să se afirme şi inventează acuzaţii. El spune că ştiam în 2014, când eram în puşcărie, adică eu spălam bani din puşcărie! Eu am dat banii la biserici, la oameni amărâţi, am salvat vieţi omeneşti.

De asta am mers în Grecia, să iau cetățenie la toată familia. Nu sunt dispus să mi se nască nepoții și eu să fiu în pușcărie. Eu am făcut puşcărie şi nu mai vreau să fac! Adică să am nepoţi şi eu să stau la puşcărie că vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu şi fac puşcărie în Grecia! În Grecia se pune o brățară, nu faci pușcărie! Acolo faci pușcărie doar dacă dai în cap, omori”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro