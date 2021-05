Unde va merge Florin Cîțu după ce restricțiile de noapte s-au ridicat. Locul ales pentru a se distra

Din 15 mai 2021 restricțiile de până acum vor fi ridicate. Românii vor putea să iasă la plimbare fără să mai poarte masca de protecție. Vor putea merge la teatru, cinematografe sau restaurante. Restricțiile vor fi ridicate și în stațiunile de pe malul Mării Negre și la munte. După ce a făcut acest anunț Florin Cîțu a mai declarat ce va face în zilele următoare.

În intevenția de aseară, de la TVR, Raed Arafat a precizat că nu va mai fi obligatoriu să purtăm masca de protecție în spațiile deschise. Dar asta nu înseamnă că nu va trebui să avem grijă și să nu fim precauți. Suntem departe de a fi scăpat de Pandemie, iar nerespectarea unor reguli ar putea duce la o nouă creștere a infecțiilor.

Același mesaj l-a transmis și președintele Klaus Iohannis în intervenția de aseară. Cu toate relaxările anunțate, totuși masca de protecție va trebui să o purtăm în spațiile aglomerate, în stațiile de autobuz, și implicit în mijloacele de transport în comun. Aici decizia de obligativitate a măștii rămâne în vigoare.

”Masca în exterior va rămâne doar în zonele aglomerate, precum stațiile de autobuz, piețele, târgurile. (…) Se scoate masca în spațiile libere. Sunt restricții păstrate, dar se vor relaxa pe parcurs. (…) De exemplu, din data de 15 mai scoatem masca la exterior și revin magazinele la programul normal, plus înlăturarea restricțiilor de noapte.

De mâine românii vor putea circula fără griji și fără masca de protecție în spațiile deschise. Noile relaxări anunțate de autorități se vor aplica și în stațiunile de pe malul Mării Negre, dar și la munte. Deși nu am scăpat de Pandemie, noile decizii de relaxare vin ca o gură de aer proaspăt pentru majoritatea dintre noi.

Mai este puțin și începe sezonul estival pe litoral, iar aceste decizii pot ajuta la revigorarea zonei de HoReCa, care și-așa a avut de suferit. Printre cei care vor profita de relaxarea restricțiilor este și premierul Florin Cîțu. Domnia sa anunța ieri ce va face începând de mâine, odată cu ridicarea restricțiilor. În intervenția de la Digi 24, Florin Cîțu a dezvăluit că va merge în celebra stațiune Vama Veche, având motive bine întemeiate pentru asta.

„Am promis că merg în Vamă și acum că am ridicat restricțiile de noapte. V spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg.

Deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea. Până la urmă a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile de noapte.”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.