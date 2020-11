Unde va fi înmormântată Draga Olteanu Matei. Imagini de la cimitir

S-a aflat unde va fi înmormântată Draga Olteanu Matei. Celebra actriță a murit la vârsta de 87 de ani, în noaptea zilei de marți spre miercuri. Aceasta era internată de vineri seară, la terapie intensivă, la Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iaşi. În ciuda eforturilor medicilor, starea actriței nu a putut fi ameliorată.

Draga Olteanu Matei va fi înmormântată, duminică, în cavolul familiei, alături de soțul său

Draga Olteanu Matei va fi înmormântată, duminică, în cavoul familiei, din cimitirul ”Eternitatea”, din Piatra Neamț, alături de soțul său, medicul Ion Matei. Draga Olteanu Matei și soțul său au avut un mariaj perfect, care s-a întons pe durata a 44 de ani, moment când au fost despărțiți de moartea medicului: Actrița a suferit neâncetat de la moartea soțului.

”Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O sa moară odată cu mine. Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. Există oameni deștepți și oameni tâmpiți.

Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe

Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe, își descoperă unul altuia motive de admirație, lucrurile se încheagă în așa maniera încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea.

Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată ființa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Așa a fost viața noastră”, povestea, îndurerată, Draga Olteanu Matei după decesul soțului său.

Draga Olteanu Matei a murit în 4 zile de când a ajuns la spital în stare gravă

Draga Olteanu Matei a fost ajuns de urgență, vineri seară, de la Spitalul Piatra-Neamț, cu ambulanța, în Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon Iași, după ce suferise o puternică hemoragie internă.

Timp de trei zile s-au chinuit medicii să îi mențină funcțiile vitale actriței, însă, în cele, din urmă organismul ei a cedat. Potrivit personalșului medical de la spitalul din Iași, cea mai probabilă cauză a hemoragiei digestive a fost tratamentul anticoagulant pe care artista îl lua de mai mult timp din cauza unei afecţiuni a inimii.