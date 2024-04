Unde trebuie pusă, de fapt, cușca unui câine în curte. La ce distanță trebuie să fie de gardul vecinului. Așa nu iei amendă

Majoritatea oamenilor care stau la curte au nevoie de cineva care să o protejeze. Cel mai bun prieten al omului, câinele, este nelipsit din curțile noastre, în majoritatea cazurilor. Și el are nevoie de o casă, dar cușca lui trebuie amplasată într-o anumită zonă.

Nu putem amplasa cușca câinelui oriunde dorim în curte, chiar dacă este proprietatea noastră. Legea spune că trebuie să respectăm o anumită distanță față de gardul vecinului.

Dacă nu respectăm acestea lege, ne putem alege cu amenzi destul de mari. Dar care este distanța și ce spune legea? Această întrebare și-a pus-o un internaut.

„Bună seara, aș avea o rugăminte, dacă mă poate ajuta cineva: Am o rudă care are casă, împrejmuită de un gard, care separă proprietățile, respectiv de curtea vecinului. Gardul se află la o distanță de 60 cm. de peretele casei rudei mele, perete care are geamuri de la bucătărie și sufragerie.

Vecinul intenționează să plaseze cușca câinelui chiar lângă gard. Mă întreb dacă ar avea voie, ținând cont că ori de câte ori aș deschide geamurile pentru aerisire, ar intra în locuința miros de câine. Mulțumesc mult dacă mă poate ajuta cineva”, a fost întrebarea persoanei adresată pe site-ul avocat.net.