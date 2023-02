Unde te adăposteşti în casă în caz de cutremur. De ce e greşit să te ascunzi sub tocul uşii

Seismele din Turcia și Siria au readus în actualitate o temă extraordinar de importantă, ce ar putea face diferența între viață și moarte: unde te adăpostești în caz de cutremur. Din păcate, una dintre cele mai cunoscute recomandări este, de fapt, un mit. Un specialist în construcții a explicat de ce e greșit să te ascunzi sub tocul ușii.

Generații întregi de români au învățat că în caz de cutremur, unul dintre cele mai sigure locuri în care să adăposcă este tocul ușii. Se pare însă că vorbim despre un mit ce nu are nicio lgătură cu realitatea de astăzi.

Dr. Ing. Lucian Melinceanu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România, a oferit câteva sfaturi importante pentru români. Acesta spune că, în timpul unui seism, ar trebui să ne adăpostim lângă cel mai important punct de rezistență din casă.

Trebuie să realizăm că povestea cu statul sub grindă sau sub tocul ușii este o poveste de la 1960”, a spus dr. Ing. Lucian Melinceanu, preşedintele Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România, a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi 24.

Potrivit specialistului, „adăpostirea sub grindă este valabilă pentru planșeele de lemn și nu se mai potrivește în ziua de astăzi”.

Mitul a fost demontat și de inginerul Matei Sumbasacu, acesta precizând însă că tocul ușii este un loc sigur doar în cazurile în care nu există riscul colapsului.

Sumbasacu a dezvăluit că toate clădirile sunt proiectate de ingineri astfel încât să cadă „într-un anume fel”, iar „colapsul lor începe cu al elementelor orizontale, grinzile sunt cele care trebuie să cedeze primele, apoi stâlpii”.

„Dacă ne aflăm într-o clădire fragilă nu ar fi ideal să ne adăpostim sub tocul ușii, ci sub o masă solidă sau lângă un corp de mobilier solid, care ne-ar oferi adăpost, să ne ghemuim și să ne ferim ceafa. Nu ne garantează supraviețuirea, dar statistic ne cresc șansele să supraviețuim.

Marea majoritate a clădirilor care vor pica vor fi de dinainte de 1977 și 1940, pentru că codurile au fost foarte deficitare în ceea ce privește protecția seismică. În cazul clădirilor noi, standardele de construire s-au înăsprit mult în ultimii ani”, a mai spus inginerul, potrivit Euronews.ro.