Unde și-a dus iubita de Revelion Selly de la 5GANG. Fanii sunt invidioși

Selly își răsfață iubita la maxium, iar acest lucru nu putea să nu se vadă tocmai de Revelion. Unde i-a găsit noaptea dintre ani pe tinerii amorezi și cum s-au distrat cei doi?

Selly are grijă să aibtă toată atenția către iubita lui. Acest lucru se întâmplă din momentul în care acesta a recunoscut public relația pe care a ținut-o ascunsă pentru un timp față de fanii săi. Tânărul a fost recent ținta unor reacții ale lui CTP și ale lui Ștefan Mandachi, după ce acesta nu a acordat prioritate și a cauzat un accident rutier. Mulți l-au criticat atunci pentru faptul că și-a cumpărat un bolid care nu l-a ajutat deloc, el fiind începător în ale condusului. Una peste alta, cei care îl iubesc au trecut repede cu vederea peste incident și s-au bucurat să-l vadă în vacanță alături de Smaranda.

Din păcate, amorezii au și reușit să se certe chiar la începutul zilelor petrecute împreună. „De ce ești supărată, mă?”, a întrebat-o cunoscutul vlogger pe iubita sa. „Că vreau la piscină și tu nu înțelegi”, i-a răspuns Samaranda. Reproșul a continuat mai apoi cu, Selly spunându-i, printr-un apopo, faptul că ar trebui să facă și ceea ce dorește el. „După ce că m-am făcut fotograf pentru tine…”

„Tocmai am terminat un film, un lungmetraj care va ieși în cinema de Crăciun. Se investesc foarte mulți bani în proiectele astea, iar pe lângă bani, mult timp se investește în a alege locațiile potrivite. E un proces extrem de greu, mai ales când mai ai și de lansat piese, de făcut vloguri. E o comedie de familie. Am ales Crăciunul ca temă pentru că 5 Gang s-a lansat acum doi ani de Crăciun și are sens în povestea asta. Am vrut să facem o comedie ușoară, la care să râdă atât fanii noștri, cât și oamenii mari. Cred că o să prindă pentru că este autentică”

Andrei Șelaru