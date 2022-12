Unde se pune vâscul de sărbători. Locul din casă în care trebuie să îl așezi ca să atragă norocul și bunăstarea

Unde se pune vâscul de sărbători? Există multe tradiții și obiceiuri care sunt respectate de români de Anul Nou. Una dintre ele, de care mulți știm, este sărutul sub vâsc. Ce simbolizează vâscul și unde trebuie să-l punem de Revelion, aflați în rândurile de mai jos.

Unde se pune vâscul de sărbători? Ce spune tradiția

Vâscul este o plantă cu multe semnificații și de aceasta se leagă multe obiceiuri populare. De asemenea, de Anul Nou se spune că este bine să avem bani în buzunar, să mâncăm struguri și pește ca să ne strecurăm ușor printre greutăți și să avem în casă un buchețel de vâsc la trecerea dintre ani.

Cu toate acestea, în tradițiile europene, vâscul are un loc cu totul aparte. Conform tradiției, este o plantă încărcată de magie. Vâscul este simbol al curățeniei spirituale, al armoniei și al libertății.

„E bine să îl aduce în casă, aduce noroc, din biluţe lui de aici se spune că se făcea mirul odată, pe timpuri, acum nu se mai face, doar ca lumea îl baga în casa să le aducă noroc. Şi dacă nu avem noroc, măcar speranţe.”

Vâscul mai este denumit și „creanga de aur”. Este semn de bun augur al dragostei, apărător și protector al casei și al familiei și este cunoscut drept simbol al Sărbătorilor de iarnă și de Anul Nou. De cele mai multe ori, vâscul este agățat de tocul ușii, aducând noroc și bunăstare în casă.

„De Revelion, îl punem la uşa trecem pe sub el ne sărutam, îmbrăţişăm şi ne dorim să fim fericiţi. E un simbol al Anului Nou se spune că ar aduce noroc, sănătate//îl pun la fiul meu deasupra uşii la intrare.”

Obiceiuri și tradiții. De ce ne sărutăm sub vâsc

Cea mai cunoscută este sărutul sub vâsc. Se spune că, cei care se sărut sub vâsc, vor avea parte de o relație lungă și plină de iubire și fericire. Acest obicei se practică de Anul Noua, atât în România, cât și în alte țări.

De asemenea, sărutul sub vâsc a fost asociat pentru prima dată cu festivitățile organizate de către greci cu ocazia Saturnaliilor. Acest obicei s-a păstrat și a fost des întâlnit la căsătorii. Obiceiul sărutului sub vâsc își are originile în mai multe credințe. Totodată, vâscul este văzut ca o plantă sacră de către nord-americani și norvegieni.

„Creanga de aur”, așa cum mai este denumit vâscul, are o semnificație importantă în folclorul european. În tradiția noastră, în preajma sărbătorilor, planta magică este prilejul perfect pentru îndrăgostiți pentru a se săruta.

În România, se spune că, dacă te săruți cu persoana iubită sub vâsc, în preajma sărbătorilor și de Anul Nou, veți avea fericire și dragoste, conform tradiției populare.

Mai mult de atât, vâscul mai este considerat și simbol al norocului, prosperității și simbol al iubirii, mai ales pentru cei tineri. Există mai multe ritualuri prin care tinerele își puteau afla viitorul soț cu ajutorul vâscului. De exemplu, femeile puneau crenguțe de vâsc sub pernă în noaptea de Anul Nou pentru a-și visa partenerul.