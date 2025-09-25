Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
25 sept. 2025 | 13:42
de Ioana Bucur

Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia

Social
Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia
foto: Pixabay

Legumele rădăcinoase precum morcovii și țelina sunt ingrediente esențiale în bucătăriile românești, folosite în supe, ciorbe, salate sau garnituri. Totuși, mulți dintre noi se confruntă cu problema rapidității cu care aceste legume își pierd prospețimea: se înmoaie, devin moi și își pierd aroma, devenind inutilizabile după doar câteva zile. Din fericire, există metode simple și eficiente de a le păstra crocante și gustoase săptămâni întregi, fără a necesita soluții complicate sau aparate speciale.

Cum se păstrează corect morcovii şi ţelina

Primul pas pentru păstrarea morcovilor și țelinei este alegerea locului potrivit. Specialiștii recomandă un spațiu răcoros, întunecat și ușor umed, dar fără exces de apă. Cel mai la îndemână este frigiderul, în compartimentul destinat legumelor. Aici, legumele trebuie păstrate într-un prosop de hârtie sau într-o pungă perforată, astfel încât să fie menținută umiditatea optimă și să fie prevenită apariția mucegaiului. Este important să nu speli legumele înainte de depozitare, deoarece apa poate accelera procesul de degradare și înmuiere.

De asemenea, trebuie să ții cont de legumele și fructele cu care sunt depozitate. Morcovii și țelina se păstrează mai bine dacă sunt ținute departe de fructele care emit etilenă, cum ar fi merele sau perele, deoarece acest gaz accelerează coacerea și poate duce la înmuierea rapidă a rădăcinoaselor.

Metode tradiționale, folosite de gospodarii din întreaga țară, includ păstrarea rădăcinoaselor în nisip ușor umed sau într-o cutie cu pământ, într-o pivniță sau un spațiu răcoros. Această tehnică ajută la menținerea texturii crocante și a gustului autentic, chiar și pe durata a câteva săptămâni.

Prin aplicarea acestor sfaturi, morcovii și țelina rămân proaspeți, crocanți și aromați, fiind gata de utilizare în supe, salate sau mâncăruri gătite, fără riscul de a ajunge prematur la gunoi. Cu puțină atenție și organizare, vei putea economisi bani și vei putea păstra legumele în cea mai bună formă pentru perioade mai lungi.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
Digi24
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Monden
acum 4 ore
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Știri generale
acum 6 ore
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Sfaturi pentru grădinari
acum 21 de ore
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Horoscop
acum 22 de ore
Parteneri
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
Click.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
Digi24
Ce au găsit pompierii în Hala Antrefrig, depozitul din București care a luat foc aseară și care a ars pe tot parcursul nopții
Unica.ro