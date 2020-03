Unde s-a născut Raed Arafat. Mărturisiri impresionante. Astăzi, singurele lui rude sunt acolo

Raed Arafat este secretarul de stat în Ministerul Afacerilor de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dar și o figură extrem de mediatizată și importantă în stat. În plus, în această perioadă extrem de tensionată în Parlament, Raed Arafat a fost omul de bază al României. Este un personaj emblematic, un profesionalist, care ]ntotdeauna și-a ținut viața privată departe de presă.

Dezvăluiri din viața discretă a lui Raed Arafat: „Am lucrat 8 ani voluntar fără salariu”

Cu o discreție aparte, Raed Arafat a păstrat cu mult tact informațiile personale pentru el, nefăcând publice aspecte din viața sa, decât la cerere. Atfel se face ca într-una din prezențele pe care le-a avut la Marius Tucă, într-o emisiune transmisă live pe Facebook, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a dezvăluit unde se află o parte din rudele sale, dar și ce se întâmplă cu acestea.

Raed Arafat s-a arătat deschis să răspundă la toate curiozitățile moderatorului și nu s-a sustras nici când jurnalistul a abordat subiectul “familie” și locul de proveniență. Acesta a făcut în acea seară dezvăluiri neștiute până în acel moment, inclusiv despre primii săi ani în România și despre faptul că Revoluția din 1989 l-a prins pe băncile facultății.

Din ce familie face parte Raed Arafat și unde se află rudele sale

Raed Arafat s-a născut în Damasc, dar a trait în Palestina, potrivit declarațiilor făcute de acesta: „Raed Arafat s-a născut în Damasc. Numai m-am născut acolo. A trăit în Palestina. Eram în România la Revoluție. Eram student atunci. Am făcut specializarea în Anestezie și am lucrat în medicina de urgență toată viața.

– Sunteți de acord cu mutarea ambasadei României?

– Nu intru în astfel de polemici, am părerile mele, dar sunt private. Am rudele din partea mamei mele care stau în Damasc. Nu am mai vorbit cu ele în ultima perioadă, e o problemă și din cauza legăturilor în zonă. Am medici, farmaciști. Dacă era să mă consult cu familia, nu făceam nimic în România. Am lucrat 8 ani voluntar fără salariu. Aveam banii mei moșteniți de la tatăl meu. Primul salariu oficial în România l-am obținut în 1998, după ce am luat cetățenie.”, a povestit Raed Arafat, în cadrul apariției speciale, din emisiunea transmisă pe Facebook de Mediafax.

Cum este privit Raed Arafat în Palestina

Potrvit declarațiilor oferite de un apropiat, Raed Arafat nu are mari tangențe cu locul în care s-a născut, dar ține legătura cu membrii familiei sale: ”Nu merge în Palestina decât foarte rar, nu este deloc bine văzut acolo. Na, un palestinian a creat un serviciu medical de excelenţă într-o altă ţară. Puţini sunt cei care ştiu că el are un frate şi o soră. Cu el nu are o legătură strână, însă, de sora lui, care e medic în Dubai, e apropiat. Pe mama lui o vede rar, o dată la doi, trei ani, iar tatăl a decedat acum mulţi ani. Arafat nu s-a însurat niciodată, şi-a dedicat viaţa acestei meserii”, a mărturisit acesta, potrivit substantial.ro.