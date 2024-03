Unde s-a declanșat cancerul în corpul lui Kate Middleton. Zona din organism afectată de boală: “Vestea a fost un șoc uriaș”

Mesajul înregistrat de Prințesa de Wales a fost deja vizionat de zeci de milioane de ori. După o lungă tăcere, Kate Middleton a anunțat că are cancer, însă nu a oferit prea multe detalii despre diagnosticul pe care l-a primit. Un specialist în oncologie a analizat declarațiile și a explicat unde s-a declanșat cancerul în corpul lui Kate Middleton. Zona din organism afectată de boală.

Vineri, pe pagina de Instagram a Prințului și Prințesei de Wales a fost publicată o înregistrare video de aproximativ două minute ce o arată pe soția lui William. Îmbrăcată lejer, vizibil slăbită, Kate Middleton a anunțat că a fost diagnosticată cu o formă de cancer, în urma testelor efectuate după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la începutul acestui an.

Prințesa a dezvăluit că a început deja tratamentul și face, la recomandarea medicilor, chimioterapie. Declarațiile sale au fost analizate de specialiști. Un oncolog a explicat unde s-a declanșat cancerul în corpul lui Kate Middleton.

Având în vedere că anunțul oficial făcut de Palatul Kensington preciza că aceasta a trecut printr-o operație abdominală, este evident că aceea este zona din organism afectată de boală.

În mesajul ce a strâns deja zeci de milioane de vizualizări, Kate Middleton a spus că, inițial, s-a crezut că afecțiunea sa nu era una de natură canceroasă, însă testele efectuate după operația au dovedit contrariul.

„În ianuarie, am fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea este non-canceroasă. Operația a fost un succes, dar testele efectuate după operație au indicat prezența cancerului. Prin urmare, echipa mea medicală a recomandat că ar trebui să urmez chimioterapie preventivă şi acum mă aflu în primele etape ale acestui tratament. Vestea a fost un șoc uriaș. Eu și William am făcut tot ce am putut pentru a procesa și a gestiona această situație în privat, de dragul tinerei noastre familii”, a transmis Kate Middleton.