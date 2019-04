Unde petrece Dragnea sărbătorile de Paște: „O să încerc să mă bucur de liniște”

Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost întrebat unde va petrece sărbătorile de Paște. În răspunsul său, nu a ratat ocazia să facă, din nou, referire la produsele românești.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că va petrece Paștele alături de partenera sa, Irina Tănase, și de familie. Dragnea a afirmat că va avea pe masă doar produse românești și că va încerca să se bucure de liniște.

Dragnea a anunțat că va merge și la o mănăstire.

„De sărbători stau cu Irina, cu familia. Am reuşit de data asta ca toată sărbătoarea Paştelui, oricum acum sunt în post, dar în prima zi de Paşte, a doua, a treia, să avem pe masă numai produse româneşti. Nu o să am roşii aşa-zis proaspete, dar am roşii în bulion, făcute de noi casă. În rest, numai produse româneşti. O să încerc să mă bucur de linişte şi de cei dragi”.

