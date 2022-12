Unde au fost surprinși Simona Halep și Patrick Mouratoglou, înaintea testului anti-doping de la US Open 2022. Imaginile au apărut în urmă cu puțin timp – FOTO

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au fost fotografiați la New York, cu doar câteva zile înainte de turneul de la US Open 2022 și de testul anti-doping în urma căruia jucătoarea din România a primit un rezultat pozitiv. Cei doi au ieșit la plimbare și și-au cumpărat foarte multe haine. Sportiva și antrenorul francez își zâmbesc și par să facă „echipă bună” și în momentele în care stabilesc strategia pe care o folosesc prin magazinele americane.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou s-au simțit foarte bine la New York, înainte de meciurile de la US Open 2022. S-au antrenat pe terenurile de la turneu, iar când au avut puțin timp liber au ieșit la plimbare. Iar o dovadă în acest sens sunt fotografiile care au apărut în spațiul public în urmă cu puțin timp. Simona și antrenorul său au fost surprinși pe străzile metropolei americane stabilind strategia ideală pentru cumpărături. ProSport scrie că cei doi au cheltuit bani buni pe haine și suveniuri. Iar una a fost una specială pe care cei doi au savurat-o cu zâmbetul pe buze.

New York 19/08 at shopping. I see these pictures for the first time. pic.twitter.com/jqkeNFSDHA

— Iulia Nedelea (@nedelea_iulia) December 14, 2022