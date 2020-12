Unde a lucrat Cabral înainte să dea lovitura în televiziune. Puțini oameni știu asta

Deși acum este cunoscut de toți pentru carisma lui, drumul său spre succes nu a fost unul rapid, ba chiar a muncit din greu pentru a se bucura astăzi de…mai ușor. Cabral a povestit pe bloggul personal cu ce s-a ocupat înainte de a deveni celebru.

Cabral, amintiri de când nu era om de televiziune. Unde a lucrat?

Cabral Ibacka (43 de ani) și-a început cariera artistică la Antena 1, în 1998, cu emisiunea ”Roata de rezervă”. Din anul 1999 până în 2000 prezintă mai multe emisiuni în cadrul stației Prima TV. Câteva dintre titluri sunt: ”Impact”, ”Banc Show”, ”Vara fără limite”. Din anul 2000 trece la postul Acasă TV, unde prezintă ”Un bărbat adevărat” și ”Povești Adevărate”. Anul 2006 l-a introdus în lumea telenovelelor, cu un rol în ”Păcatele Evei”, ulterior în ”Iubire ca în filme”. Un an mai târziu, începe proiectul ”Poveștiri de Noapte”, alături de Mircea Solcanu. Câțiva ani mai târziu își face loc în distribuția ”Inimă de țigan”, apoi în ”Regina”, dar și în ”State de România”.

În februarie-martie 2015 primește postul de co-prezentator al reality show-ului românesc ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, iar din iulie același an prezintă emisiunea-concurs ”Ce spun românii”.

Însă, înainte de a urca în carieră, a muncit în alte domenii. „Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieții la mare. Am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte. Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moț, m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat și pe șantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinților mei”, a povestit Cabral Ibacka pe blogul personal.

Viață personală

Cabral Neculai Ibacka este de origine congoleză. Tatăl său a fost ministru al Sănătății în Congo-Brazzaville. Mama lui este româncă. Prezentatorul TV a fost căsătorit cu Luana Mitran între anii 2000-2006. Cei doi au o fetiță pe nume Inoke (18 ani). Vedeta s-a recăsătorit în anul 2011 cu Andreea Pătrașcu, cu care are o fată, Namiko (2 ani).

„Eu nu sunt vedetă, sunt o persoană cunoscută. Este simpatic, lumea te recunoaşte, iar eu am şi avut grijă să nu mă bag în fel de fel de scandaluri şi certuri. Oamenii, atunci când mă văd, mă asociază cu fel de fel de momente plăcute din viaţa lor, cu emisiuni simpatice la care am fost, chestii cărora lor le-au fost pe plac şi atunci şi reacţia lor este pe măsură. De obicei, oamenii când mă văd, zâmbesc.

Am şi cunoştinţe din televiziuni, care fac altfel de emisiuni şi care nu sunt întâmpinaţi cu zâmbetul pe buze. Acum, discuţia cu persoană publică de culoare, nu ştiu dacă este neapărat relevantă, pentru că, uite, mi s-a spus că eu sunt în televiziune pentru că sunt negru. E normal să gândeşti treaba asta şi are un miez de adevăr, dar e vorba doar de prima jumătate de an în care eşti în televiziune”, a declarat Cabral pentru Adevărul.