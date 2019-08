Este total schimbată, la 14 ani de la divorțul de Cabral. Cum arată la 52 de ani Luana Ibacka, prima soție a vedetei PRO TV

Luana Ibacka, prima soție a prezentatorului Cabral, arată senzațional la 52 de ani! Imaginile cu aceasta, care au ajuns în mediul online, demonstrează că vârsta este doar o cifră și că timpul nu și-a lăsat mai deloc amprenta asupra ei. Mai multe imagini cu Luana în galeria foto!

Luana și Cabral au trăit o frumoasă poveste de iubire

Mulți îl cunosc de la PRO TV, dar puțini știu faptul că înainte de mariajul cu Andreea, Cabral a mai fost căsătorit. El și Luana au fost soț și soție vreme de cinci ani, iar din relația lor de iubire s-a născut o fetiță superbă pe nume Inoke.

În ciuda divorțului, cei doi au preferat să-și rezolve problemele discret și să păstreze o frumoasă relație de prietenie, ținând cont și de faptul că au împreună un copil.

Au trecut 14 ani de la separare, iar Luana Ibacka arată incredibil, de parcă timpul nici nu s-ar fi scurs pentru ea.

Adeptă a unui stil de viață sănătos, Luana se bucură de o siluetă suplă, ca de adolescentă, iar în imaginile postate pe rețelele de socializare ea apare într-o formă de invidiat. Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie.

Care a fost motivul divorțului

Între Cabral și Luana Ibacka există o diferență de vârstă de zece ani, dar acest lucru nu i-a împiedicat să fie împreună. Luana a vorbit despre despărțirea de Cabral și a mărturisit faptul că a rămas în relații bune cu acesta. Ea a povestit și despre momentul întâlnirii cu cel care i-a fost soț.

„Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată.

Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar, la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nicio legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura.

Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece. Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat că am fost etichetată ca fostă soţie a lui Cabral”, a declarat Luana Ibacka, potrivit okmagazine.ro.

Sursa foto: Facebook