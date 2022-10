Unde a fost surprinsă Angelina Jolie când toată lumea credea că e la Castelul Bran. Sunt imaginile momentului

Toată România vorbește despre marea petrecere dată de Elon Musk la Castelul Bran de Halloween. Celebrul miliardar a invitat numai oameni de seamă, iar printre ei s-a zvonit și numele Angelinei Jolie. Unii oameni chiar au spus că au văzut-o pe iubita actriță. Cu toate astea, ea se afla altundeva în această perioadă. Iată imaginile momentului cu fosta soție a lui Brad Pitt. Ce făcea artista în timp ce ar fi trebuit să se afle în țara noastră?

Zvonul că Angelina Jolie ar urma să petreacă de Halloween în România a trezit vâlvă în toată țara. Unii oameni chiar au susținut că au văzut-o pe celebra actriță. Din păcate, totul a fost un miraj pentru cei care și-au dorit să o aibă în carne și oase în fața lor pentru că vedeta nu s-a apropiat deloc de țara noastră în acest weekend.

Mai exact, aceasta a fost fotografiată în weekend în Los Angeles în timp ce mergea la cumpărături cu fiica ei de 14 ani. Angelina Jolie și Vivienne s-au oprit la magazinul „Gelson’s Market” din cartierul Los Feliz, arată dailymail.co.uk. Totul se întâmpla în timp ce fosta soție a lui Brad Pitt era așteptată cu sufletul la gură la Castelul Bran.

Mai mult decât atât, un bărbat susține că i-a văzut pe actriță și celebrul milionar. Acesta a oferit câteva detalii cel mai probabil din propria imaginație. Cel din urmă a vrut să își păstreze anonimatul.

„Avea un costum negru(n.r. Elon Musk ), foarte, foarte, foarte frumos îmbrăcat. Era foarte zâmbitor. Li s-au servit ceaun, friptură de berbecuț, bulz. Pe Angelina Jolie chiar am văzut-o personal. Purta o rochie transparentă, spre verzui, avea o blăniță pe spate, albă”, a povestit pentru Pro TV , sursa anonimă.

De asemenea, oamenii din zonă au observat și ei agitația din jurul lor din timpul nopții din cauza agenților de pază și a mașinilor.

„Am aflat zvonuri că ajunge. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific zborul li și am văzut ca avionul lui personal este untrackable, adică nu poate fi urmărit de ieri. Și apoi am văzut tweet-ul acela cu pâine caldă, Sergiana direct, Poiana Brașov. Și am văzut multă lumină aici, seara nu e multă lumină aici”, a mai povestit un băiat despre marea petrecere pentru sursa citată.