Unde a fost surprins Gabi Bădălău în ziua eliberării din arest a tatălui său. Iubitul Biancăi Drăguşanu, apariţie surpriză FOTO EXCLUSIV

În timp ce fostul ministru al Economiei aștepta decizia instanței, echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri l-a întâlnit, în Capitală, pe fiul acestuia. Gabi Bădălău, apariție surprinzătoare în ziua eliberării din arest a tatălui său. Unde a fost fotografiat iubitul Biancăi Drăgușanu.

După ce a petrecut ultimele trei luni în spatele gratiilor, Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei și senator PSD de Giurgiu, aștepta vineri decizia Curții de Apel București.

În aceeași zi, echipa de paparazzi a redacției noastre l-a întâlnit, într-un restaurant din Capitală, pe fiul fostului ministru. În imaginile obținute în exclusivitate de Playtech Știri, Gabi Bădălău a fost surprins într-un restaurant cu specific libanez din zona de nord a Bucureștiului, alături de un prieten.

Cel mai probabil, iubitul Biancăi Drăgușanu a avut nevoie de prezența unei persoane de încredere până la aflarea veștii legate de eliberarea tatălui său, care se afla la penitenciarul Giurgiu.

Potrivit fotoreporterilor de pe teren, Gabi Bădălău și-a făcut apariția la volanul unui bolid de lux proaspăt achiziționat, autoturism ce ar costa în jur de jumătate de milion de euro.

Vineri, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de fostul senator. Niculae Bădălău a fost arestat preventiv în noiembrie 2022, după ce ar fi dat o mită în valoare de 170.000 de euro unui primar din Giurgiu, în schimbul atribuirii unor contracte de lucrări publice firmei ginerelui său.

„Mulțumesc familiei, în primul rând și oamenilor care au crezut și au fost lângă mine.

Am încredere în judecători în continuare în justiție. Nu am de gând să fug din țară. Eu sunt bărbat și știți foarte bine că tot timpul am spus lucrul ăsta.

Trebuie să avem încredere în justiția română, să mergem cu fruntea sus și să ne sprijinim cauza sau să ne susținem cauza. Nu cred că e o soluție să pleci, să fugi”, a declarat Niculae Bădălău, la ieșirea din arest.