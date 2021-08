Unde a ajuns Mioara Roman, până la urmă. Catinca și Oana Roman nu au mai putut altfel: ‘Suntem mulțumite’ (exclusiv)

Mioara Roman, mama Oanei și a Catincăi, are probleme grave de sănătate. Cândva profesoară de arabă, acum, la vârsta de 81 de ani, Mioara a ajuns să fie dependentă de cele două fiice ale sale. Din cauza afecțiunilor de care suferă, familia sa a fost nevoită să ia o decizie de ultim moment.

Oana și Catinca Roman ar da orice pentru ca mama lor să fie din nou ca înainte: sănătoasă și în putere. Din păcate, timpul nu iartă pe nimeni, așa că sunt nevoite să aibă în permanență grijă de cea care le-a dat viață. Cele două fete o duc la spital pe Mioara Roman și se îngrijesc ca mama lor să nu ducă lipsă de nimic.

În ultima vreme, par că problemele de sănătate s-au înmulțit, pentru Mioara Roman. Miercuri, 11 august, fiica cea mică, Oana, a anunțat că va merge din nou cu mama sa la medic, pentru unele investigații medicale.

La o zi după anunțul făcut de Oana despre mama ei, reporterii Impact au stat de vorbă cu Catinca, fiica cea mare a Mioarei. Din fericire, nu a fost nevoie de internare în spital sau de o intervenție chirurgicală.

“Mama este bine acum, este la o clinică, face recuperare și kineto. Este la aceeași clinică unde a fost și acum câteva luni. De mâncat mănâncă orice, are poftă de mâncare, nu este problemă. Ea acum trebuie să țină un regim anume pentru că are diabet și trebuie să se mențină în niște parametrii normali să nu se agraveze boală, adică să nu îi fie rău. Mulțumim lui Dumnezeu că acum ea este bine! Plus că și-a recuperat și mobilitatea la mână. Atât eu cât și Oana suntem mulțumite”, a declarat Catinca Roman pentru Impact.