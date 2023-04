Mii de români vor să părăsească cât mai repede Ungaria și să se întoarcă înapoi acasă. Undă de şoc în Ungaria. Ce se întâmplă în ţara lui Viktor Orban, de fapt. Mulţi români regretă că au făcut această mutare.

Este cutremur la granița României, după ce mii de români vor să plece cât mai repede din Ungaria și să se întoarcă înapoi acasă. Ce i-a determinat să plece în prima fază.

În ultimii ani, românii au fost atrași de prețurile mici ale imobilelor din Ungaria, motiv pentru care au decis să se mute acolo, cumpărând proprietăți la preţ începând de la 10.000 de euro și până la 30.000 de euro.

Însă, odată cu trecerea timpului, românii au descoperit că nu sunt atât de multe oportunități în țara vecină, astfe că acum încearcă să se întoarcă înapoi în România.

Spre exemplu, o doamnă din Brașov, care locuiește de zece ani în Debrecen, un oraș important din comitatul Hajdú-Bihar (Ungaria), aflat la 220 km de Budapesta, a povestit cum decurge o zi în țara vecină, explicând, în acelaşi timp, ce îi va aștepta pe românii care vor să se mute în estul Ungariei.

De asemenea, mulți români fac naveta pentru a putea munci în continuare în România pentru că în Ungaria nu prea sunt locuri de muncă, iar rata șomajului este una în creştere.

Partidele maghiare din România întotdeauna vorbesc frumos despre Ungaria. Da, ca turist este ok. I-aș invita să stea aici un an de zile, nu doar călătorii. Atunci ar vedea”, a recunoscut ea.

„În urmă cu 10 ani, se făcea multă publicitate pe la televiziuni că, așa cum ați spus, casele sunt ieftine, se vând la prețuri foarte mici cu toate utilitățile. O casă de 1000 mp cu toate utilitățile o puteai cumpăra cu 10.000 de euro. Toți am fost atrași pentru că ți-ai dorit să începi o viață nouă și în România nu îți găseai casă cu 10.000 de euro, oricât ai fi dorit. Am luat această decizie și am plecat cu părinții mei.

Am venit, totul era ok, am ales o zonă aproape de graniță, tocmai ca să fiu aproape și de România într-un fel, dar nu am luat în vedere anumite lucruri: locurile de muncă care se găsesc foarte greu, câteodată ești privit ca român pentru că așa sunt oamenii, nu te acceptă atât de ușor pentru că ești un străin”, spune un alt proprietar român dn Ungaria.