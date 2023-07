Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur puternic. Gestul care îţi poate salva viaţa, uită de tocul uşii!

Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur puternic. Acesta este gestul care îţi poate salva viaţa. Românii nu au uitat tragedia ce a lovit Turcia și Siria unde, în urma unui seism devastator, și-au pierdut viața zeci de mii de oameni, tot mai mulți gândindu-se că un scenariu asemănător s-ar putea repeta și la noi în țară.

Cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria le-a reamintit românilor momentul 4 martie 1977. Specialiștii vorbesc despre posibilitatea producerii unui nou seism major la noi în țară.

În timp ce autoritățile sunt sfătuite să ia măsuri cu privire la clădirile cu risc de prăbușire, este la fel de important ca populația să știe ce are de făcut în cazul unui cutremur puternic.

Una dintre cele mai populare recomandări este să ne adăpostim sub tocul ușii. Un sfat greșit, avertizează acum specialiștii.

În acele momente, este mai important ca oricând să reușim să ne păstrăm calmul și să nu fugim spre ieșirile din clădiri. Cele construite în ultimii ani sunt proiectate în așa fel să reziste până la magnitudini de opt grade.

Gestul care te poate salva

Alte locuri de evitat sunt sub masă sau sub vreo bancă. Vă vor feri de bucățile de tencuială desprinse din tavan, dar nu în cazul prăbușirii. Alegeți să stați în poziție ghemuit lângă un obiect solid, nu sub el.

De fapt, locul în care ar trebui să vă adăpostiți este spațiul dintre doi pereți de rezistență.

Liftul și scările sunt periculoase, fiind primele structuri afectate.

În cazul în care seismul se produce noaptea, un simplu gest v-ar putea salva viața, în situația în care blocul sau casa se prăbușește. Specialiștii recomandă să ne rostogolim din pat în așa fel încât să fim înfășurați în plapumă sau pătură, aceasta putând să ne protejeze de temperaturile scăzute, până la intervenția echipelor de salvare.

