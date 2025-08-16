Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
16 aug. 2025 | 15:29
de Bianca Dumbrăveanu

Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici

Monden
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Halle Berry

Fostul soț al actriței Halle Berry, David Justice, a stârnit un val de reacții negative după ce a dezvăluit, într-un podcast, motivele pentru care a pus capăt căsniciei lor. Fostul jucător de baseball a spus că a renunțat la relație pentru că Berry nu era „atât de maternă” cum și-ar fi dorit, adăugând că ea nu gătea și nu făcea curățenie. Declarațiile au fost întâmpinate cu critici dure din partea fanilor actriței, care au catalogat viziunea lui David drept învechită și stereotipică, mai ales având în vedere succesul imens al lui Halle Berry în anii în care mariajul lor se afla în atenția publicului.

Căsnicia dintre Halle Berry și David Justice

Halle Berry, în vârstă de 58 de ani, și David Justice, care are acum 59 de ani, au fost căsătoriți timp de patru ani, între 1993 și 1997. Relația lor a atras atenția presei de la început, fiind urmărită îndeaproape de fani și tabloide. În perioada mariajului, Berry se afla în plină ascensiune în cariera cinematografică, devenind rapid una dintre cele mai dorite și apreciate actrițe de la Hollywood.

Justice, pe atunci o vedetă a Major League Baseball, a povestit recent în podcastul All the Smoke despre motivele care l-au determinat să se despartă de celebra actriță.

„Dacă avem copii, aceasta este femeia cu care vreau să am copii și să-mi construiesc o familie? Și pe vremea aceea, ea nu gătea, nu făcea curățenie, nu părea cu adevărat maternă”, a spus fostul sportiv.

Declarațiile care au provocat controverse

Justice a explicat că, în cele din urmă, și-a dat seama că actrița nu era persoana cu care voia să-și petreacă restul vieții. Totuși, el a recunoscut că, privind înapoi, crede că mariajul ar fi avut șanse de salvare dacă ar fi apelat la terapie de cuplu.

„Pe atunci nu știam nimic despre terapie. Poate că ar fi ajutat să avem pe cineva care să ne ghideze”, a spus acesta.

Reacțiile fanilor pe rețelele sociale

Comentariile nu au întârziat să apară, iar internetul s-a umplut de mesaje de susținere pentru Halle Berry. Mulți au criticat perspectiva sportivului și au considerat că el aștepta de la o parteneră de talia lui Berry să joace un rol de gospodină.

„Maternă? Era partenera lui, nu mama lui”, a scris un utilizator pe platforma X.

Un alt fan a adăugat:

„Imaginați-vă că vă așteptați ca Halle Berry, prima actriță de culoare care a câștigat 20 de milioane de dolari pentru un film, cea mai dorită femeie din lume de zeci de ani, prima femeie de culoare care a câștigat un Oscar, să stea acasă să gătească și să facă curățenie. Bărbații și tupeul lor”.

Mesajele au continuat cu un ton ironic:

„David Justice care încearcă să o pună pe HALLE BERRY să gătească și să facă curățenie este o NEBUNIE”, a scris cineva alături de un GIF amuzant.

„Halle Berry, un nume cunoscut, trebuia să-și ia timp liber de la cariera ei pentru a găti și a face curățenie pentru un bărbat de care n-am auzit niciodată?! LMAOOOO!”, a notat un alt utilizator.

Un comentariu care a atras multe aprecieri a fost:

„Conform averii lor nete, el trebuia să fie cel care să-și pună șorțul și să facă curățenie în casă”.

Imaginea publică a lui Halle Berry

Halle Berry este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, premiată cu Oscar pentru rolul din „Monster’s Ball” și devenită de-a lungul anilor un simbol al frumuseții și al talentului. Cariera ei a fost marcată de performanțe notabile, dar și de recunoaștere internațională, fiind considerată o pionieră pentru actrițele de culoare.

De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început"
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Monden
acum 2 ore
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Sfaturi pentru grădinari
acum 3 ore
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine"
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Știri generale
acum 6 ore
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Horoscop
acum 8 ore
