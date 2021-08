Un taximetrist din Sibiu, bătut crunt de şoferul băut care l-a accidentat: „L-am auzit că aduce cuţitul”

Un taximetrist a fost bătut crunt de către un șofer beat care l-a accidentat. Acesta a povestit că individul a început să-l înjure și să-l amenințe cu moartea, cu toate că acesta era rănit în urma accidentului. De asemenea, acesta i-a bruscat și pe doctorii care au ajuns la fața locului pentru a acord primul ajutor.

La fața locului au ajuns și jandarmii, care l-au imobilizat pe șoferul beat. Acesta a fost încătușat și dus la Spitalul de Urgență, unde i-au fost prelevate probe biologice. Oamenii legii îl cercetează acum pe scandalagiu pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă.

Cu toate că a fost rănit în accidentul rutier, taximetristul a fost luat la bătaie de către șoferul vinovat de producerea accidentului. Acesta l-a amenințat cu moarte pe taximetrist. Mai mult de atât, era și băut.

De asemenea, a devenit agresiv și cu medicii sosiți la fața locului să ofere primul ajutor, așa că a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Totul s-a întâmplat în jurul orei 5 dimineața, pe 16 august. Taximetristul lăsase un client și se pregătea să plece în alta cursă.

Rănit, taximetristul a iești din mașină pentru a cere ajutor. Cei vinovați de producerea accidentului au început să-l înjure și să-l lovească de mai multe ori. Acum, șoferul agresat vrea să-și caute dreptate în instanță. Vrea ca agresorul să fie tras la răspundere, mai ales că nu se află la prima abatere, fiind cercetat sub control judiciar.

„Am luat picioarele după ambreiaj şi m-am trezit cu o maşină sărind peste bordură, peste gardul viu, lovindu-mă frontal. Am încercat să solicit ajutor. În momentul în care l-am auzit că aduce cuţitul, am fugit în scara blocului ajutat de nişte locatari din acest bloc.

Am fost clătit pe faţă, pe cap şi am stat acolo până în momentul în care am auzit girofarurile. Cei doi dădeau cu picioarele şi ameninţau şi urlau că mă omoară. Voiau să intre în salvare, trăgeau de uşi, au agresat şi personalul medical, inclusiv pe holurile spitalului, cu cătuşele la mâni striga că mă omoară”, a spus taximetristul agresat.