Un tată din Olt povestește cu lacrimi amare cum şi-a pierdut fiica infectată cu SARS-CoV-2: „Ne-a pus să semnăm că refuzăm internarea”

Părintele unei tinere diagnosticată cu Covid-19 a povestit coșmarul prin care a trecut timp de o săptămână. Fiica lui suferea de parapareză spatică și retard mintal sever, iar tatăl spune că ar fi fost obligat să semneze că refuză internarea.

Bărbatul a chemat de trei ori ambulanța, fata a fost văzută de trei ori la Spitalul Orășenesc Corabia, iar în cele din urmă a decedat acasă. Acolo, familia a reușit să-i asigure două aparate de oxigen. Tatăl fetei a decis să facă publică povestea după ce a citit, în presa locală, datele raportate de către DSP Olt despre decesul fiicei sale.

Cei de la DSP au raportat că pacienta a venit la Caracal și că aparținătorii au refuzat internarea. Fata a decedat din cauza unui stop cardiorespirator, pneumonie, insuficiență respiratorie acută și infecția Covid-19. Aceștia au mai precizat că fata nu era vaccinată anti-covid și că a murit la domiciliu. Cu toate acestea, bărbatul spune că lucrurile au stat altfel.

„Noi, pe data de 30 octombrie, am sunat prima dată la salvare. Fata avea o infecţie în gât, avea mereu probleme cu amigdalele, de ani de zile, flegmon amigdalic, acesta era diagnosticul. În momentul în care a venit ambulanţa, ne-au întrebat dacă are Covid. I-am spus că are o infecţie în gât.

Ne-am urcat în ambulanţă, ne-am dus la Corabia la spital. Când am ajuns, doamna doctor Ştefania Nicolaescu a spus că nu poate să o consulte, pentru că trebuie făcut testul Covid. A venit o asistentă în salvare, i-a făcut testul şi a spus că are Covid.

Vă dăm o reţetă, mergeţi acasă şi o trataţi de Covid. Am reţeta… Am mers acasă să o tratăm de Covid”, a povestit Marian Şişcu, tatăl fetei de 32 de ani, pentru News Flux.