Un tânăr face concurență celor mai mari firme de curierat. Cererea este atât de mare, încât și-ar putea îngenunchea rivalii

Datorită pandemiei COVID-19 domeniul livrărilor la domiciliu s-a dezvoltat din ce în ce mai mult în ultimul an. Profitând de aceste circumstanțe, tot mai mulți cetățeni cu spirit antreprenorial și-au deschis afaceri în domeniu.

Această piață este în continuă creștere datorită cererii din partea clienților. Tot mai mulți oameni se folosesc de aplicațiile ce livrează la domiciliu. Prin urmare, firmele din domeniu au nevoie de curieri. Una dintre aceste firme îi aparține lui Tiberiu Lupu. Bărbatul de 37 de ani a muncit 18 ani în Italia, însă a revenit în țară în urma cu 2 ani pentru a fi lângă familie.

S-a decis să-și deschidă o firmă ce face livrări la domiciliu. În ultimul an, afacerea s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, datorită pandemiei, și a făcut angajări constant. Tiberiu spune că job-ul de curier nu este unul ușor, cu toate că sună simplu.

Pentru a te angaja la firma de curierat a lui Tiberiu, ai nevoie de permis și mașină personală. Deocamdată, firma nu dispune de propriile mașini pentru a le oferi angajaților. De asemenea, în cazul în care nu aveți o mașină, vă puteți deplasa și cu bicicleta. În momentul de față, antreprenorul are 7 curieri, toți tineri.

„După perioada inițială a pandemiei am văzut că era necesar să mai angajăm, pentru că era cererea mai mare din partea clienților. De atunci, curieri tot vin, pleacă. Contrar părerilor, nu este un job ușor cel de curier. Ai nevoie de multă răbdare cu clienții, trebuie să fii atent la trafic. Poate părea ușor, dar nu e, când vine vorba de trafic, mai ales când este aglomerat”, spune Tiberiu Lupu.

Tiberiu spune că în momentul în care s-a reîntors în țară a fost nevoie să o ia de la zero. Cu banii economisiți, a reușit să-și deschidă firma de curierat. Bărbatul a plecat din România când avea 18 ani pentru un trai mai bun. A decis să vină înapoi pentru a fi mai aproape de familie. În Italia, Tiberiu lucra în metrologie legală.

” Pot să spun că am găsit în România mai multe lucruri pozitive decât negative. Am văzut în ultimii 2 ani și ce înseamnă să fii angajator. Iar afacerea e ok. Sperăm să mărim echipa. Noi ducem cumpărăturile clienților acasă, suntem în colaborare cu firma Bringo, nu livrăm preparate de la restaurante”, mai spune Tiberiu Lupu, administratorul firmei Wirebit Centa SRL.