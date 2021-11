Un tânăr de numai 16 ani, din Iași, este campion național la box. A fost antrenat de către Nicu Brânzei

Ionuț Roman are 16 ani și a obținut performanțe spectaculoase în lumea boxului. Alături de Nicu Brânzei, antrenorul său, a reușit să obțină titlul de campion național la box. Practică acest sport în cadrul clubului CFR CSS Unirea Iași de la vârsta de 6 ani și are de gând să cucerească toate medaliile posibile.

Tânărul practică acest sport de la 6 ani și este îndrumat de către tatăl său. Săptămâna trecută a avut loc Campionatul Național de Box la juniori, în localitatea Brăila, competiție pe care Ionuț a câștigat-o.

Iubește ce face și nu are de gând să renunțe. Pentru el, competiția de săptămâna trecută a fost ușoară. Nu e de mirare, având în vedere că are 5-6 antrenamente pe săptămână și o dietă specială pe care trebuie să o urmeze.

„Acum fac 5 sau 6 antrenamente pe săptămână și urmez o dietă specială, bogată în proteine, pentru a mă menține în formă. Competiția de săptămâna trecută, la care am obținut titlul de campion național, mi s-a părut ușoară fiindcă m-am antrenat foarte mult pentru aceasta.

Am urcat de 4 ori în ring, în cadrul campionatului, și am ieșit câștigător de fiecare dată. Dintre cele 4 meciuri, 3 le-am câștigat la puncte și unul prin abandon. Singurul meci care m-a pus în dificultate a fost cel din finală, dar este și normal, pentru că orice finală este mai dificilă. În momentul în care am câștigat titlul de campion național m-am simțit foarte împlinit”, a declarat Ionuț Roman.