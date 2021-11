Un tânăr de 17 ani din Iași vinde legume la colțul străzii pentru a-și întreține familia numeroasă, cu 10 frați: „Tata este foarte bolnav și nu poate munci”

Povestea unui tânăr din Iași a devenit virală, după ce un filmuleț cu acesta a circulat în mediul online timp de mai multe zile. Sute de oameni l-au căutat pentru a-l ajuta după ce i-au aflat povestea de viață.

George Ștefaniu are 17 ani și provine dintr-o familia numeroasă, cu 10 frați. A început să muncească de la 12 ani, împreună cu tatăl său, pentru a-și întreține familia. Din păcate, după câțiva ani, tatăl băiatului s-a îmbolnăvit și nu a mai putut munci, iar acum George este responsabil de toată familia.

Se trezește de dimineață și pleacă în piață, de unde cumpără legume, iar apoi le vinde la un preț mai mare la colțul străzii. Aceasta este singura modalitate prin care tânărul poate face rost de bani pentru mâncare și pentru medicamentele tatălui său. Cu toate greutățile, George s-a ținut de școală, iar acum este elev în clasa a 9-a.

„Merg la școală, sunt în clasa a 9-a la Liceul din Miroslva, iar pentru că acum am făcut mai mult online, am putut să merg să stau mai mult să vând. Am început să fac asta pentru că era foarte greu acasă și nu avem bani, ne descurcăm foarte greu.

Fac toate astea pentru familia mea, pentru cei 10 frați ai mei și pentru tata, care este foarte bolnav și nu poate munci. Pentru că a venit frigul, nu o să mai pot merge, nu știu cum o să ne descurcăm și iarna aceasta. La primăvară mă voi întoarce acolo”, a spus George.