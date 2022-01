Un student de 22 de ani s-a îmbogățit cu selfie-urile sale. Cum a devenit milionar

Într-o lume a digitalizării au fost dezvoltate sisteme inovatoare, precum NFT-urile (jetoane nefungibile). NFT-urile sunt active criptografice pe un blockchain cu coduri de identificare unice și metadate care le diferențiază unele de altele. Spre deosebire de criptomonede, acestea nu pot fi tranzacționate sau schimbate la echivalență. Cu genul acesta de active criptografice poți câștiga bani frumoși, dacă știi să le folosești. Este și cazul unui tânăr indonezian care a decis să-și transforme pozele selfie în NFT-uri, devenind milionar peste noapte.

La fel ca banii fizici, criptomonedele sunt fungibile, adică pot fi tranzacționate sau schimbate între ele. De exemplu, un Bitcoin are întotdeauna aceeași valoare cu un alt Bitcoin. În mod similar, o singură unitate de Ether este întotdeauna egală cu o altă unitate. Această caracteristică de fungibilitate face ca criptomonedele să fie potrivite pentru a fi utilizate ca mijloc sigur de tranzacționare în economia digitală.

NFT-urile schimbă paradigma criptografiilor prin faptul că fiecare jeton este unic și de neînlocuit, făcând astfel imposibil ca un jeton nefungibil să fie egal cu un alt jeton. Acestea sunt reprezentări digitale ale activelor și au fost comparate cu pașapoartele digitale, deoarece fiecare jeton conține o identitate unică și netransferabilă pentru a-l distinge de alte jetoane.

De asemenea, sunt extensibile, ceea ce înseamnă că puteți combina un NFT cu altul pentru a reproduce un al treilea NFT unic. La fel ca și Bitcoin, NFT-urile conțin, de asemenea, detalii de proprietate pentru o identificare și un transfer ușor între deținătorii de token-uri.

De asemenea, proprietarii pot adăuga metadate sau atribute referitoare la activul din NFT-uri. De exemplu, jetoanele reprezentând boabe de cafea pot fi clasificate ca fiind de comerț echitabil. Sau, artiștii își pot semna operele de artă digitale cu propria semnătură în metadate.

De exemplu, un grup de NFT-uri realizate de artistul digital Beeple a fost vândut pentru peste 69 de milioane de dolari. Vânzarea a stabilit un precedent și un record pentru cele mai scumpe piese de artă digitală vândute până în prezent. Opera de artă a fost un colaj format din primele 5.000 de zile de muncă ale lui Beeple.

Este și cazul unui tânăr student indonezian de 22 de ani care a făcut o avere. Tânărul a transformat o colecție de selfie-uri în jetoane nefungibile (NFT) pentru că s-a gândit că „ar putea fi amuzant”. Sultan Gustaf Al Ghozali, care studiază informatică, și-a făcut aproape 1.000 de fotografii cu el însuși stând în fața calculatorului său pe o perioadă de patru ani.

Tânărul în vârstă de 22 de ani a stabilit inițial prețul fiecăruia la doar 0,00001 ETH (3 dolari ), dar în curând valoarea lor a crescut vertiginos după ce au atras atenția comercianților de cripto de mare risc. Imaginile individuale s-au vândut cu peste 10.000 de dolari, conform celor de la The Independent. Mai mult de 200 de selfie-uri NFT au fost vândute mai târziu, iar alte sute au fost cumpărate de comercianți în zilele următoare pe platforma OpenSea.

„Mă gândeam că ar fi amuzant ca unul dintre colecționari să îmi colecteze fața. Nu m-am gândit niciodată că cineva ar vrea să cumpere selfie-urile, motiv pentru care le-am pus un preț de doar 3 dolari.

Ca să fiu sincer, încă nu am avut curajul să le spun părinților mei, s-ar întreba de unde am luat banii”, a declarat pentru The Independent Sultan Gustaf Al Ghozali.