Un star a fost exclus din națională, după ce fosta iubită l-a acuzat că a amenințat-o cu moartea. Gabriela a prezentat dovezile – GALERIE FOTO

Brazilianul Antony a fost exclus din echipa națională, din cauza unui scandal uriaș. Atacantul este acuzat de violență domestică de fosta parteneră. Gabriela Cavallin susține că a fost amenințată cu moartea și a prezentat în presă câteva mesaje îngrozitoare de atacantul lui Manchester United.

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a anunțat că atacantul Antony nu va mai face parte din lotul național pentru partidele din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. Tot scandalul a pornit după ce fosta iubită a fotbalistului a lansat acuzații grave. În comunicatul oficial nu se spune că s-a ajuns la această decizie „pentru a proteja presupusa victimă, jucătorul, echipa naţională a Braziliei şi CBF. Atacantul a fost retras din preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială din 2026”.

Selecționerul Fernando Diniz, îl convocase iniţial pe Antony pentru meciurile cu Bolivia (8 septembrie) şi Peru (12), dar în locul său a fost adus atacantul lui Arsenal, Gabriel Jesus. Asta deși Antony a spus că nu este nimic adevărat și că este „victima unor false acuzaţii” din partea fostei sale partenere, Gabriela Cavallin.

Official statement by Antony tonight on Instagram regarding news of São Paulo court investigated him for domestic violence against ex-girlfriend Gabriela Cavallin. 🚨⤵️ #MUFC pic.twitter.com/KVUsTRqjiy

