Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial a fost „păruită” de o nevastă geloasă. „Doamnelor, ce naiba este în neregulă cu voi?” – GALERIE FOTO

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial a avut de achitat o notă de plată destul de piperată, din cauza faptului că arată bine și că bărbaților li se cam scurg ochii după ea. Ivana Knoll a povestit că a fost atacată de o femeie geloasă în timpul vacanței din Grecia. Conflictul s-a încheiat după intervenția poliției.

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă să fie în centrul atenției chiar dacă au trecut mai bine nouă luni de la turneul final unde a făcut senzație. Ivana Knoll a devenit imaginea unor firme importante și câștigă bani mulți din reclame și campanii de promovare. Iar cei 3,2 de milioane de urmăritori sunt foarte mulțumiți când fosta participantă la finala de la Miss Croația postează fotografii pe rețelele sociale. De fiecare dată imaginile sunt superbe și îi pun în valoare corpul bine lucrat, „fără de intervenții”, mai cu seamă că de multe ori îmbracă ținute provocatoare și chiar costume de baie.

Doar că frumusețea nu este mereu un avantaj. Și a simțit asta chiar pe „pielea ei”, în vacanța din insula grecească Mykonos. Ivana Knoll a povestit că a fost atacată de o femeie geloasă, care a fost convinsă că soțul ei se uită prea insistent în direcția ei. Conflictul a fost destul de serios, din ce spune bruneta și s-a terminat doar după ce în zonă au apărut polițiștii, susține The Sun.

„Azi-noapte am fost atacată de o femeie de vreo 40 de ani, în timp ce beam un ceai cu prietenii și mă gândeam că nu am nevoie de pază în această țară frumoasă.

Motivul pentru care m-a atacat este că bărbatul ei s-a uitat la mine când am intrat în bar. M-a așteptat singură trei ore ca să termin și apoi m-a atacat. Nici nu realizasem că e acolo, dar din fericire cei doi prieteni ai mei au îndepărtat-o. Nu au vrut s-o rănească, așa că n-au reușit să o țină sub control, deoarece era atât de pornită să mă omoare. Din fericire, poliția a sosit și a arestat-o.

Nu vă spun astea doar de dragul de a povesti, ci de a vă întreba, doamnelor, ce naiba este în neregulă cu voi?”, a scris Ivana Knoll pe Instagram.