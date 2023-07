Un spaniol, uimit de ce a văzut în România. Ce l-a impresionat pe străin în oraşele din Ardeal

Roberto Alarcón, fundașul dreapta al lui „U” Cluj, a povestit că și-a extras informații despre România de la un prieten, conațional, care e de 4 ani la noi, preferându-l în locul internetului. Ibericul a povestit ce l-a impresionat în capitala Transilvaniei, așteptând, în viitorul apropiat, să vadă cu propriii ochi roabele de șampanii de la Mamaia.

Impresionat și de celebrarea promovării în Piața „Avram Iancu”, cu mii și mii de oameni, spaniolul ar vrea să continue în Liga 1 decât să aibă o nouă experiență în Statele Unite ale Americii. Roberto a mărturisit că face parte din grupul străinilor care s-au îndrăgostit iremediabil de Cluj-Napoca.

Roberto a aoferit un interviu pentru libertatea.ro, în care spunea cât de bine se simte după triumful promovării în Liga 1.

Din vorbă în vorbă cu un prieten, Roberto a ajuns să se îndrăgostească de România.

”Eu sunt din Palma de Mallorca, un foarte bun amic și fost coleg, Eder Gonzalez, este de 4 ani la voi în țară. Am luat informații de la el, astfel că România nu era o necunoscută pentru mine atunci când am pășit aici. Am vorbit mult cu el, l-am întrebat de toate. Mulți spun că e o țară rea. Aiureli. Internetul te ajută mult, dar acolo apar și multe lucruri neadevărate. Da, România e diferită de Spania, cum și Spania e diferită de Japonia. Eu n-am avut niciodată probleme în România, la Cluj, nici măcar una.”, a spus tânărul.

Roberto se pare că a vizitat România mai mult decât românii noștri.

Un alt lucru care îl atrage pe iberic la România este faptul că este o țară sigură. Acesta simte că oriunde ar merge, nu i se poate întâmpla nimic.

” Eu am fost și în America, un an și jumătate, am jucat la Tucson, Arizona. OK, un nivel de viață bun, însă nu e confortabil să vezi oameni cu arme în buzunarul de la spate! Pe stradă, ziua în amiaza mare. Asta e o mare problemă acolo. Am fost la mall, la un magazin alimentar, ținea unul un pistol în palmă. Nu cred că era de jucărie. OK, e pentru autoapărare, însă te face să te gândești: „De ce-l are? Înseamnă că sunt și oameni răi pe aici. Ia să mă îndepărtez!”. În România, n-am avut niciun conflict, niciun sentiment de nesiguranță, nu mi-a pus nimeni orez în pui.”, a țintu să menționeze fundașul.