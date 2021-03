Un șofer de BMW, depășire ilegală pe un drum din România. Imaginile halucinante, aproape de tragedie

De cele mai multe ori teribiliștii aflați la volanul unui bolid devin adevărate pericole pe șosele. Pe platforma Youtube sunt multe filmulețe în care astfel de situații au fost surprinse de camerele de luat vederi. Un astfel de caz s-a întâmplat recent în România. Un șofer de BMW era cât pe-aci să producă un adevărat carnagiu în Mărginimea Sibiului.

Șoseaua din Mărginimea Sibiului este recunoscută pentru aglomerație, mai ales în timpul zilei, când traficul este unul foarte aglomerat. Zilele trecute un șofer care circula regulamentar a surprins cu camera video montată pe botul mașinii, frontal un moment ce putea deveni un adevărat accident. În fața sa un șofer de BMW, posibil grăbit, în încercarea de a depăși coloana de mașini intră într-o manevră periculoasă.

Imaginile surprinse arată cum respectivul șofer de BMW încearcă depășirea camionului aflat în fața sa. În momentul depășirii din sens invers venea un alt autoturism regulamentar. În acest moment șoferul vitezoman trece milimetric pe lâgă cel venit regulmentar, evitând în ultimul moment un accident ce putea deveni un adevărat carnagiu. Cel care a surprins acest moment posta clipul pe rețelele de socializare, scriind în dreptul clipului:

Momentul este cu atât mai dramatic, cu cât mașina care a prins momentul inconștient al șoferului vitzoman, era mașina în care se aflau sora celui care a postat clipul și iubitul acesteia.

Mașina din față și cea din spatele ei, erau pline cu persoane din aceeași familie, după cum relatează aceeași persoană.

Toți erau îndrum spre botzul copilului surorii sale, care se afla în mașina care a și surprins momentul depășirii făcute de respectivul șofer de BMW. Omul spune că ar fi trimis imaginile către Poliția Rutieră Sibiu, dar aceștia nu s-au sesizat.

”În maşina din faţă se afla sora mea cu iubitul ei, iar în spatele lor eram noi. Atunci plecasem de la Gura Râului spre cununia civilă, apoi am avut botezul copilului. Ne gândim cu groază la ce se putea întâmpla dacă şoferii nu reacţionau la timp. Pe drumul dintre Orlat şi Cristian, este o secţiune unde se face o curbă la stânga. Noi am văzut de departe că depăşea. Am văzut că maşina surorii a frânat, în aceeaşi secundă am frânat şi noi, brusc.

Am văzut cum şoferul s-a băgat pe mijloc şi a trecut printre noi şi camion. Dacă trăgeau băieţii mai tare de volan dreapta, cădeam noi în şanţ. După ce am trecut noi, am văzut că şoferul care a depăşit a oprit oblic pe prima bandă şi a oprit camioanele. Al doilea camion l-a claxonat, din momentul în care am văzut că el a oprit coloana de trei maşini”, a povestit mireasa care se afla în cea de-a doua maşină. Reprezentanţii Poliţiei Sibiu ne-au transmis legat de acest incident: „Dacă nu e fapta constatată de poliţist în mod direct sau cu aparatura din dotare, nu putem aplica sancţiune.”, scrie omul p rețelele de socializare.