Un scafandru, înghițit de o balenă: ‘Am zis că mor’. Ireal cum s-a salvat

Un pescar și scafandru american, Michael Packard, a descris cum a scăpat după ce a fost înghițit de o balenă cu cocoașă. Michael Packard spune că se scufunda când a ajuns în gura uriașului marin timp de aproximativ 30-40 de secunde. Evenimentul s-a întâmplat în largul portului Provincetown, din Massachusetts. Leviatanul l-a aruncat afară, iar Michael Packard a rămas cu nimic mai mult decât un genunchi luxat.

În ciuda rugăminților soției sale de a obține un alt loc de muncă, el nu intenționează să renunțe la o carieră de 40 de ani de scafandru. Michael Packard, în vârstă de 56 de ani, a declarat că el și colegul său de echipaj și-au luat barca vineri dimineață.

Condițiile de vreme erau excelente, cu vizibilitate la apă la aproximativ 20 de metri. S-au dus în larg să caute homari. Michael Packard spune că , după ce a sărit de pe vas cu echipamentul de scufundare în apă, „a simțit această uriașă umflătură și totul s-a întunecat”.

Michael Packard spune că a crezut că a fost atacat de unul dintre marii rechini albi care înoată în zonă. Scafandrul mai spune că, în acele câteva secunde, s-a gândit la soția și la cei doi băieți ai săi de 12 și 15 ani.

„M-am uitat în jur și mi-am dat seama că nu există dinți Și apoi mi-am dat seama. O, Doamne, sunt în gura unei balene și el încearcă să mă înghită. Asta e, voi muri. Apoi, dintr-o dată, a ieșit la suprafață și a erupt și a început să clătine din cap.

Am fost aruncat în aer și am aterizat în apă. Eram liber și am plutit acolo. Nu-mi venea să cred. Sunt aici să poveste sc despre asta.”, a mai povestit americanul, conform publicației CBS News.