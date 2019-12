Un român cere modificarea Codului Rutier, după ce a folosit apa de gură greșit. Ce au descoperit polițiștii când i-au testat alcoolemia

Un român a reușit să ajungă în atenția tuturor după ce a avut o cerință specială: schimbarea Codului Rutier. Pe cât era de specială cerința, pe atât de special este motivul pentru care vrea acest lucru. Ce au descoperit oamenii legii când i-au testat alcoolemia?

Daniel Vernel-Viță este un bărbat din localitatea Bumbești Jiu, județul Gorj. Acesta a devenit cunoscut după ce a solicitat schimbarea Codului Rutier pentru a putea stabili exact un barem în privința alcoolemiei și aplicării de sancțiuni.

Totul s-a petrecut după ce acesta a fost oprit în trafic și testat cu un aparat pentru stabilirea alcoolemiei, care a indicat o valoare de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat. Cu toate astea, bărbatul nu a consumat băuturi alcoolice, ci doar a folosit apă de gură. Conducătorul auto a fost dus la spital, loc unde i s-a recoltat probe de sâng. Rezultatul a indicat valoarea zero.

„După câţiva kilometri parcurşi pe E79-DN 66, am fost oprit de către un echipaj de poliţie, unul dintre agenţi comunicându-mi că am depăşit limita de viteză legală. I-am explicat că nu ştiu cu exactitate cu ce viteză circulam, astfel că este posibil să fi depăşit limita de 110 km/h prevăzută pentru sectorul respectiv de drum. I-am solicitat agentului să-mi prezinte însă înregistrarea care atestă viteza cu care am circulat. Acesta, vizibil iritat, mi-a comunicat că înregistrarea o prezintă doar la solicitarea instanţei de judecată. Ulterior, vizibil iritat, mi-a solicitat să mă supun testării cu alcooltestul. Am acceptat fără nici o reţinere ştiind că nu am consumat băuturi alcoolice. În urmă testării mele mi-a comunicat că a rezultat o valoare de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat. Bineînţeles fără să-mi arate vizual citirea aparatului. I-am explicat agentului că nu consumasem băuturi alcoolice de aproximativ o lună de zile şi că, probabil, rezultatul este determinat de apă de gură Listerine pe care o folosesc zilnic. De altfel, de la momentul la care folosisem acest produs nu trecuseră nici zece minute”

Daniel Vernel-Vîţă, în plângerea depusă la Judecătoria Târgu Jiu împotriva sancţiunii