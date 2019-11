Un român arestat în India este la un pas de moarte. Motivul pentru care a ajuns după gratii

Un român a fost arestat în India. Cu toate că i se aduc auze grave, bărbatul spune că nu are nicio legătură cu acuzele care i se aduc. Pentru ce a ajuns acesta în spatele gratiilor?

Alex Marinoiu, originar din Craiova, cere disperat ajutorul autorităților din România. Acesta a fost arestat în februarie lui 2017 în India, după ce procurorii l-au acuzat că face parte dintr-o grupare în infracțiuni informatice. Românul susține că a ajuns în India ca simplu turist și că nu are nicio legătură cu cazul aferent. „Nu cer decât să fiu ajutat să am un proces corect. Nu-mi dau nici măcar translator“, spune românul. În 2016, autoritățile din India au anunțat că sunt în căutarea a trei bărbați din Craiova, după ce aceștia au montat dispozitive de copiere a datelor cardurilor de credit pe bancomatele din orașul Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala din sudul Indiei.

Ancheta a început în luna august 2016, după ce l-au reținut pe Gabriel Marian Ilie, care acționa împreună cu alți trei craioveni și un bărbat din Reșița, conform procurorilor indieni. Interpol a anunțat atunci că inculpații sunt: Victor Cristian Constantin, de 26 de ani, Bogdan Florian Floreci, de 24 de ani, Mircea Onea Popescu, de 30 de ani, toţi din Craiova, dar şi Florin Ioan, de 27 de ani, din Reşiţa.

Cu toate astea, doar Alexandru Marinoiu se afla în India atunci când s-a comis fapta. Mama acestuia este în stare de șoc și este într-o continuă disperare, pentru că nu știe cum să-și ajute fiul.

„Fiul meu nu era în statul unde s-a întâmplat totul, vizita un alt stat, era turist. L-au reţinut doar pentru că era român şi alţi români comiseseră o infracţiune. În 2016, în perioada în care a izbucnit scandalul, l-au arestat şi pe el, l-au luat de pe stradă, dar i-au dat imediat drumul, după ce au făcut verificări şi au stabilit că nu avea vreo implicare în acea poveste. Alex s-a întors în România, apoi a plecat în Costa Rica, la prietena lui. În februarie 2017, fiul meu şi prietana lui cu care urma să se căsătorească, au vrut să meargă într-o excursie, dar la graniţa terestră cu Nicaragua Alex a fost arestat în baza unui mandat internaţional de care nu avea habar. Aşa a început calvarul” Irina Mateescu, mama lui Alexandru.

„Mă tem pentru viaţa mea. Celălalt român care este cu mine aici a fost bătut în repetate rânduri şi lăsat să zacă fără să-l trimită la doctor. Ne temem pentru viaţa noastră. Dacă vrem să sesizăm Curtea pentru ce se întâmplă, totul se întoarce împotriva noastră, nimeni nu ne asigură protecţie. Viaţa noastră este în pericol. Eu în India am venit ca turist, nu am pe nimeni aici, nu are cine să mă ajute. Sunt ţinut în puşcărie alături de criminali, violatori, traficanţi de droguri, cei mai mulţi sunt condamnaţi pe viaţă. Mama mea a încercat peste tot. Nu ştiu dacă mai ies în viaţă de aici”

Marinoiu Nuță Alexandru (Sursa: adevărul.ro)